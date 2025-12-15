코스피, 외국인·기관 매도세에 장중 1%대 하락

코스피 지수가 전 거래일 대비 113.42포인트 하락한 4053.74에 개장한 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 지수 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 2.3원 오른 1476원에 거래를 시작했다. 2025.12.15 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피가 외국인과 기관의 매도세에 밀려 장중 하락세를 보이고 있다.

15일 오전 10시24분 기준 코스피는 전일 대비 1.48% 하락한 4105.63에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 1706억원, 5175억원 순매도하고 있는 반면 개인은 6771억원을 순매수하고 있다. 선물시장에서는 기관이 1조37억원을 순매수하고 있는 반면 외국인과 개인은 각각 7533억원, 2409억원을 순매도하는 중이다.

업종별로는 내리는 업종이 더 많다. 건설업종이 4.78% 하락세고 전기전자 －2.73%, 읠료정밀 －2.47%, 운송장비 －2.15%, 기계장비 －2.14%, 증권 －1.85%, 제조 －1.75%, 오락문화 －1.21%, 금융 －1.27%, IT서비스 －0.82% 등이 내렸다. 반면 금속업종은 3.93% 오름세고 제약 2.08%, 종이목재 0.79% 등이 강세다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 약세다. 삼성전자가 3.12% 빠졌고 SK하이닉스 －3.33%, LG에너지솔루션 －0.56%, 현대차 －1.82%, HD현대중공업 －3.14%, 두산에너빌리티 －3.26%, 기아 －0.87%, KB금융 －0.63%, 한화에어로스페이스 －4.68%, 삼성물산 －2.35% 등이 내림세다. 반면 삼성바이오로직스는 4.08% 강세고 셀트리온오 0.43% 오름세다.

코스닥지수도 약보합권에서 움직이고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 0.28% 내린 934.45에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 634억원, 82억원 순매도하고 있고 개인은 973억원을 순매수하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 알테오젠이 0.4% 강세고 에이비엘바이오 3.32%, 코오롱티슈진 0.25%, 로보티즈 4.46%, 디앤디파마텍 1.65% 등이 오름세다. 반면 에코프로비엠은 0.11% 약세고 에코프로 －0.9%, 리가켐바이오 －0.11%, HLB －1.87%, 펩트론 －1.49%, 삼천당제약 －0.22%, 리노공업 －2.36% 등이 내림세다.

한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 0.3원 오른 1477.2원에 거래되고 있다.





장효원 기자



