본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]SKC, 자회사 2000억 배상 소식에 5%대↓

권현지기자

입력2025.12.12 09:21

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SKC 가 12일 장 초반 5%대 급락하고 있다. 자회사 2000억원 손해배상 소식이 투자심리를 악화시킨 것으로 해석된다.


이날 오전 9시 11분 기준 유가증권시장에서 SKC 주식은 전 거래일 5.03% 빠진 10만7700원에 거래되고 있다. 주가는 10만9200원으로 출발해 장중 한때 10만7500원까지 밀려나기도 했다.

전날 장 마감 후 SKC는 자회사 SK피아이씨글로벌에 2020년 체결한 주주 간 계약에 따라 2000억원의 손해를 배상한다고 공시했다. SK피아이씨글로벌 지분은 SKC와 피아이씨가 각각 51%, 49%를 보유하고 있다. SKC는 2020년 피아이씨에 SK피아이씨글로벌 지분 49%를 매각하면서 앞으로 5년간 영업손익이 일정 수준에 미치지 못하면 SKC가 SK피아이씨글로벌에 손해를 배상한다는 내용의 주주 간 계약을 체결했다. SK피아이씨글로벌의 작년 매출액은 1조1909억원, 영업손실은 523억원이었다.


SKC는 "배상액은 SK피아이씨글로벌로 전액 지급될 예정이며, SK피아이씨글로벌의 재무건전성 강화를 위해 활용된다"고 설명했다. SKC는 오는 30일 1차로 1000억원을 배상하고, 남은 1000억원은 내년 중 지급할 예정이다.

[특징주]SKC, 자회사 2000억 배상 소식에 5%대↓
AD
원본보기 아이콘




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다 [식품사막]① "고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

"AI 알면 다 아는 이름들" 美 타임 '올해의 인물' 8명 면면을 보니

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'장 보기'는 격차의 문제…식품사막은 어떻게 탄생하는가

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

트럼프 중재도 무용지물…태국-캄보디아 확전에 22명 사망 100명 부상

디즈니, 오픈AI에 10억달러 투자…할리우드·AI 협업 본격화

새로운 이슈 보기