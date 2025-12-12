[특징주]SKC, 자회사 2000억 배상 소식에 5%대↓

SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 108,200 전일대비 5,200 등락률 -4.59% 거래량 105,689 전일가 113,400 2025.12.12 09:23 기준 관련기사 SKC 임원 인사, 조직 간결화로 실행력↑…본원 경쟁력 확보SKC, 3분기 영업손실 528억원…적자 폭 개선조방원’ 이끈 코스피 4000 돌파…정책·실적 두 날개로 강세장 본격화 전 종목 시세 보기 close 가 12일 장 초반 5%대 급락하고 있다. 자회사 2000억원 손해배상 소식이 투자심리를 악화시킨 것으로 해석된다.

이날 오전 9시 11분 기준 유가증권시장에서 SKC 주식은 전 거래일 5.03% 빠진 10만7700원에 거래되고 있다. 주가는 10만9200원으로 출발해 장중 한때 10만7500원까지 밀려나기도 했다.

전날 장 마감 후 SKC는 자회사 SK피아이씨글로벌에 2020년 체결한 주주 간 계약에 따라 2000억원의 손해를 배상한다고 공시했다. SK피아이씨글로벌 지분은 SKC와 피아이씨가 각각 51%, 49%를 보유하고 있다. SKC는 2020년 피아이씨에 SK피아이씨글로벌 지분 49%를 매각하면서 앞으로 5년간 영업손익이 일정 수준에 미치지 못하면 SKC가 SK피아이씨글로벌에 손해를 배상한다는 내용의 주주 간 계약을 체결했다. SK피아이씨글로벌의 작년 매출액은 1조1909억원, 영업손실은 523억원이었다.

SKC는 "배상액은 SK피아이씨글로벌로 전액 지급될 예정이며, SK피아이씨글로벌의 재무건전성 강화를 위해 활용된다"고 설명했다. SKC는 오는 30일 1차로 1000억원을 배상하고, 남은 1000억원은 내년 중 지급할 예정이다.





