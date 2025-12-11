영주시, ‘농촌신활력 커뮤니티센터’ 개관…폐교, 지역혁신 거점으로

액션그룹·주민 200여명 참여



농촌 활력 모델 구축 본격화

경북 영주시가 이산면 석포리에 조성한 '영주시 농촌신활력 커뮤니티센터'가 11일 공식 개관했다.

폐교로 남아 있던 이산동부초등학교를 리모델링해 만든 이 시설은 주민 소통과 협업을 중심으로 지역 역량을 결집하는 농촌신활력플러스사업의 핵심 거점으로 자리매김할 전망이다.

이날 개관식에는 신활력플러스사업을 이끄는 액션그룹 구성원과 지역주민 등 200여명이 참석했다. 참석자들은 테이프 커팅을 시작으로 사업 성과 보고, 시설 견학, 액션그룹이 참여한 프리마켓 등으로 이어지는 다채로운 프로그램을 함께하며 센터의 첫 문을 열었다.

커뮤니티센터는 총 대지 9300㎡, 건물 834.4㎡ 규모로, 실내 교육·회의·체험 공간뿐 아니라 캠핑장, 야외무대, 잔디광장까지 두루 갖춰 주민 누구나 편히 방문할 수 있는 복합 문화공간으로 꾸며졌다. 영주시는 이 공간을 액션그룹 활동과 다양한 주민 프로그램이 운영되는 중심 무대로 삼아 지역에 새로운 활력을 불어넣겠다는 계획이다.

이번 시설 개관은 영주시가 추진 중인 농촌신활력플러스사업의 대표적 성과로 평가된다. 이 사업은 지역의 시설, 인력, 조직 등 다양한 자원을 연계해 특화산업을 육성하고 일자리를 창출하며 농촌의 자립적 성장 기반을 강화하는 농림축산식품부 공모사업이다. 영주시는 2021년 사업 대상지로 선정된 뒤 2025년까지 국비 49억 원을 포함한 총 73억 원을 투입해 사업을 추진하고 있다.

유정근 영주시장 권한대행은 "영주시 농촌신활력 커뮤니티센터는 주민이 직접 농촌의 미래를 설계하고 실행하는 혁신의 장"이라며 "공동체 활성화와 농촌 혁신의 중심 거점으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

영주시가 농촌신활력 커뮤니티센터 개관 테이프 커팅식을 갖고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>