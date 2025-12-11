본문 바로가기
전력 대신 이야기 켜는 밤… 고리원전본부, 최신 영화 무료감상회 ‘고리 시네마데이’ 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.11 12:10

11일 영화 ‘보스’ 상영, 관람객에 팝콘과 음료 증정

한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 이상욱)는 11일 부산시 기장군 장안읍 고리스포츠문화센터 멀티공연장에서 최신영화 무료감상회 '고리 시네마데이'를 개최한다.


'고리 시네마데이'는 지역 주민들을 대상으로 매월 신작 영화를 무료로 상영하는 행사로서 고리원자력본부의 대표적인 문화 나눔 활동이다.

2025년 12월 고리 시네마데이 상영작은 배우 조우진, 정경호, 박지환, 이규형 등이 주연을 맡은 라희찬 감독의 영화 '보스'다. 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 양보하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션 영화다.


고리원자력본부는 이번 영화 상영회 관람객에게 무료로 팝콘과 음료를 제공할 예정이며 11일 목요일 오후 4시와 7시 두 차례 상영한다.


고리시네마데이는 매월 둘째 주 목요일 오후 4시와 7시 두 차례 상영하며 매회 선착순 250명이 입장할 수 있다.

영화 관람 문의는 고리원자력본부 홍보부로 하면 된다.

고리원자력본부, 최신 영화 무료감상회 '고리 시네마데이’ 포스터.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

