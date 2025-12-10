"남친이 끓는 물 부었다" 서울 병원에 있다는 태국 여성, 모국에 SOS

병원서 의사가 폭력 의심 후 신고

현재 격리 상태…여성 측 "불법체류 아냐"

한국인 남성이 태국인 여자친구 얼굴에 끓는 물을 부어 화상을 입혔다는 주장이 나왔다. 현지 매체들에 따르면 남성은 얼굴이 망가지면 여자친구가 다른 남자를 만나지 못할 것이라고 생각한 것으로 전해졌다.

10일 태국 매체 타이거에 따르면 한 태국인 여성은 지난 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 환자복 차림으로 얼굴에 붕대를 감싼 사진을 공개했다.

서울의 한 병원에 입원 중이라고 전해진 이 여성은 남자친구가 끼얹은 뜨거운 물에 맞아 얼굴에 화상을 입었다고 주장했다. 또 여성은 남자친구를 상대로 법적 조치를 취하기 위해 통역 등의 도움이 필요하다고 호소했다.

당시 사건 직후 여성은 남자친구와 함께 병원을 찾았다. 남자친구는 단순 사고라고 주장했으나 폭력임을 알아챈 의사가 경찰에 신고했고, 현재 분리 조치된 것으로 전해졌다.

이 남성은 "얼굴이 망가지면 다른 남자를 만나지 못할 것이라고 생각했다"고 진술한 것으로 알려졌다.

이 사건은 온라인 커뮤니티를 중심으로 논란이 됐다. 일부 누리꾼들은 피해 여성이 한국에 불법 체류 중인 상태로, 가해 남성에게 크게 의존했을 가능성이 있다는 의견을 보이기도 했으나, 둘은 혼인 신고를 마친 상태인 것으로 알려졌다.

여성 측은 비자 면제 대상 방문객에게 필요한 K-ETA(전자여행허가제)를 소지하고 합법적으로 입국했다고 반박했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



