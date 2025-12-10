박대준 쿠팡 대표 사임…"개인정보 유출 사태 책임 통감"

쿠팡Inc, 해럴드 로저스 임시 대표 선임

미국 모회사서 사태 수습 나설 계획



쿠팡은 박대준 대표가 최근 3370만건에 달하는 대규모 개인정보 유출 사태의 책임을 지고 사임했다고 10일 밝혔다.

박 대표는 "최근의 개인정보 사태로 국민께 실망드린 점에 대해 매우 송구스럽게 생각한다"며 "이번 사태의 발생과 수습과정에서의 책임을 통감하고 모든 직위에서 물러나기로 했다"고 말했다.

박대준 쿠팡 대표이사가 지난 3일 국회 정무위원회에서 열린 쿠팡 개인정보 유출 관련 현안질의에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.

박 대표가 사임하면서 쿠팡의 모회사인 미국 쿠팡 Inc.는 이번 사태를 적극적으로 수습하고, 고객들의 불안감을 해소하기 위해 해럴드 로저스(Harold Rogers) 미국 쿠팡Inc. 최고관리책임자 겸 법무총괄(CAO & General Counsel)을 쿠팡의 임시 대표로 선임했다.

로저스 신임 임시 대표는 개인정보 유출 사태에 따른 고객 불안을 해소하고 대내외적인 위기를 수습하는 한편 조직 안정화에 주력할 방침이라고 회사 측은 설명했다. 향후 미국 쿠팡Inc.가 개인정보 유출 사태에 대한 수습을 위해 적극적으로 나설 계획이다.

쿠팡 측은 "개인정보 유출 사태로 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다"며 "재발 방지를 위해 정보보안을 강화하고 신뢰 회복에 최선을 다할 것"이라고 말했다.





