'애견미용에서 행동교정까지'… 동명대학교, 반려동물 전문인재 키운다

훈련사 자격증·핸들러 전문가 과정

동명대 애견미용·행동교정학과는 지난 11월 7일부터 12월 2일까지 운영한 지역산업 맞춤형 반려동물산업 선도 글로벌 인재 양성과정 'TU pet-B·E·S·T Academy'를 성공적으로 마무리했다.

이번 프로그램은 총 5회차로, 훈련사 자격증 과정과 핸들러 전문가 과정으로 나눠 운영했다.

이론과 실습을 균형 있게 결합한 커리큘럼으로 지역 반려동물 산업이 요구하는 전문인력을 체계적으로 양성하는 데 중점을 뒀다.

급성장하는 반려동물 시장에서 전문 역량을 갖춘 인재의 중요성이 커지면서, 학생들이 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 기술을 습득할 수 있도록 설계됐다.

훈련사 과정에서는 반려견 훈련과 행동 이해, 핸들러 과정에서는 반려동물 안전관리와 핸들링 기술을 집중 교육했다.

애견미용·행동교정학과의 이러한 교육 성과는 숙련된 전문 인력 풀이 확보돼 지역 반려동물 산업 전반의 서비스 품질 향상과 산업 경쟁력 제고 등 긍정적인 효과로 이어질 것으로 평가받고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



