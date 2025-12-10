본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

'애견미용에서 행동교정까지'… 동명대학교, 반려동물 전문인재 키운다

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.10 14:18

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

훈련사 자격증·핸들러 전문가 과정

동명대 애견미용·행동교정학과는 지난 11월 7일부터 12월 2일까지 운영한 지역산업 맞춤형 반려동물산업 선도 글로벌 인재 양성과정 'TU pet-B·E·S·T Academy'를 성공적으로 마무리했다.

TU pet-B·E·S·T Academy. 동명대 제공

TU pet-B·E·S·T Academy. 동명대 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 프로그램은 총 5회차로, 훈련사 자격증 과정과 핸들러 전문가 과정으로 나눠 운영했다.


이론과 실습을 균형 있게 결합한 커리큘럼으로 지역 반려동물 산업이 요구하는 전문인력을 체계적으로 양성하는 데 중점을 뒀다.

급성장하는 반려동물 시장에서 전문 역량을 갖춘 인재의 중요성이 커지면서, 학생들이 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 기술을 습득할 수 있도록 설계됐다.


훈련사 과정에서는 반려견 훈련과 행동 이해, 핸들러 과정에서는 반려동물 안전관리와 핸들링 기술을 집중 교육했다.


애견미용·행동교정학과의 이러한 교육 성과는 숙련된 전문 인력 풀이 확보돼 지역 반려동물 산업 전반의 서비스 품질 향상과 산업 경쟁력 제고 등 긍정적인 효과로 이어질 것으로 평가받고 있다.

'애견미용에서 행동교정까지'… 동명대학교, 반려동물 전문인재 키운다 원본보기 아이콘



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

"이게 된다고?" 문어에 피아노 건반 줬더니…황당 실험 뜻밖의 결과

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기