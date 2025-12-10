본문 바로가기
사회
평택시, 평택호 현충탑 일원 추모·휴식공간으로 재정비

정두환기자

입력2025.12.10 11:52

1만3500㎡ 규모…평택호 관광단지와 연계

경기도 평택시가 평택호 현충탑 일원을 추모는 물론 시민들의 휴식 공간으로 재정비한다.

평택시, 평택호 현충탑 일원 추모·휴식공간으로 재정비
평택시는 최근 '평택호 현충탑 일원 정비 기본구상' 용역 최종보고회를 마치고 이런 방향으로 이 일대를 재정비하기로 했다고 10일 밝혔다.


시는 재정비를 통해 현충탑 일원 1만3500㎡를 순국선열과 호국영령의 정신을 기리는 기념·추모 공간이자, 평택호 관광단지와 조화를 이루는 시민 휴식 공간으로 조성할 예정이다.

이를 위해 시는 ▲현충탑 전면 공간 확장 ▲실내 전시시설 설치 ▲지형 단차를 활용한 경건한 추모의 길 및 상징적 추모의 벽 조성 ▲현충 시설 재배치 ▲정원 및 열린 잔디마당 조성 ▲주차장 확보 등을 추진한다.


보훈공원은 사계절 경관을 고려해 나무 수종을 선정하고, 다양한 초화류도 심을 계획이다.


평택호 평택호 관광단지 지정 및 조성계획 변경 승인 등 관련 행정절차가 마무리되면 오는 2028년 이후 공사를 시행할 예정이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
