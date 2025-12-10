본문 바로가기
金총리, '개인정보 유출' 쿠팡 "심각한 수준 넘어…엄정 조치"

손선희기자

입력2025.12.10 10:53

김민석 국무총리는 3370만명에 달하는 회원 개인정보를 유출한 쿠팡을 겨냥해 10일 "사고 경위에 대한 신속하고 정확한 조사와 함께, 법 위반사항에 대해서는 엄정 조치하겠다"고 경고했다.


김민석 국무총리가 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의에서 발언하고 있다. 2025.12.10 연합뉴스

김 총리는 이날 정부서울청사에서 제7회 국가정책조정회의를 주재하고 "쿠팡 문제는 심각한 수준을 넘어섰다"며 "이것은 그야말로 윤리적인 기본의 문제"라며 이같이 말했다. 특히 "디지털 사회에서 국민의 정보 보호는 플랫폼 기업의 가장 기본적인 책무"라고 거듭 강조했다. 이날 회의에는 송경희 개인정보보호위원장도 참석했다.

이번 쿠팡 개인정보 유출 사태는 사실상 국내 성인 대부분이 피해자에 포함될 만큼 전례 없는 규모다. 개인정보 유출로 인한 계정 탈취, 금전 피해, 스팸·사기 등 2차 피해도 우려되는 상황이다. 관련 서울경찰청 사이버수사과는 전날 쿠팡 본사를 압수수색했다. 경찰은 개인정보를 빼돌린 당사자로 지목된 쿠팡 인증시스템 개발업무 담당 중국인 전 직원을 피의자로 적시하고, 정보통신망 침입 및 비밀누설 혐의를 적용한 것으로 알려졌다.


김 총리는 "(재발 방지를 위한)제도개선도 철저하게 준비하겠다"고 말했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
