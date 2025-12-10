"美 블랙 프라이데이서 또 터졌다"…에이피알 '메디큐브' 매출 30%↑

온·오프라인 주요 판매 지표 전년比 3배 이상 성장

제로모공패드, 아마존 카테고리서 1위

에이피알이 미국 최대 규모의 연말 할인 행사인 '블랙 프라이데이' 프로모션에서 역대 최고 실적을 기록했다고 10일 밝혔다.

이번 행사에서는 자사 브랜드 '메디큐브'와 '에이프릴스킨'이 약진했다. 이들 브랜드는 미국 주요 온·오프라인 채널에서 전년 대비 3배 이상 성장했다. 이번 성과는 아마존, 틱톡샵, 온라인 공식몰 등 주요 온라인 채널과 울타 뷰티(ULTA) 등 오프라인 채널 전반의 판매를 합산한 결과다.

채널 중에서는 아마존에서 성과가 두드러졌다. 지난 11월 20일부터 시작된 아마존 블랙 프라이데이 행사는 12월 1일 '사이버 먼데이'를 끝으로 종료됐다. 해당 기간 메디큐브 제품은 '뷰티&퍼스널케어' 카테고리 베스트 셀러 10위권 내에 4종, 50위권 내에 7종이나 이름을 올렸다. 온라인 채널뿐 아니라 뉴욕 팝업스토어, 울타 뷰티 입점 등 오프라인 브랜딩과 시너지가 맞물려 프로모션 노출이 강화되면서 매출이 급성장한 것으로 추정된다.

특히 메디큐브 '제로모공패드'는 행사 기간 내내 아마존 '뷰티&퍼스널케어' 및 '스킨케어' 카테고리 1위를 유지했다. 사회관계망서비스(SNS) 챌린지 등으로 화제가 된 'PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크'도 높은 고객 반응을 이끌며 스킨케어 제품군의 성장세를 견인했다. 이외에도 ▲콜라겐 젤크림 ▲콜라겐 나이트 랩핑 마스크 ▲PDRN 핑크 펩타이드 앰플 ▲딥 비타C 캡슐 크림 등 주요 스킨케어 제품군은 아마존 주요 카테고리 상위권에 이름을 올렸다.

미국 대형 뷰티 전문 편집숍 울타 뷰티에서도 긍정적인 흐름이 이어졌다. 지난 8월 매장에 입점한 메디큐브는 11월 25일부터 12월 1일까지 진행된 행사에서는 전월 선행 행사 대비 약 30% 증가한 매출을 기록했다. 에이피알 관계자는 "미국 주요 유통 채널에서 꾸준히 성장세를 이어가며 매년 블랙 프라이데이 실적을 경신하고 있다"며 "앞으로도 글로벌 시장에서 K-뷰티의 영향력을 확대하고 스킨케어 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



