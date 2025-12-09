본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

LH, 은행 3곳 손잡고 생계위기 임차인에 4억5000만원 지원

최서윤기자

입력2025.12.09 17:13

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우리은행·하나은행·BNK경남은행 동참

한국토지주택공사(LH)가 우리은행·하나은행·BNK경남은행과 함께 생계위기 임차인 지원을 위해 4억5000만원을 기탁했다.


LH는 9일 진주 본사에서 기부금 전달식을 열고 주거복지재단에 이 기금을 전달했다고 밝혔다. LH가 3억원, 3개 은행이 5000만원씩 부담했다.

9일 LH 본사에서 열린 위기가구 생활안정 지원사업 기부금 전달식에서 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. LH

9일 LH 본사에서 열린 위기가구 생활안정 지원사업 기부금 전달식에서 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. LH

AD
원본보기 아이콘

기부금은 실직·질병 등으로 불가피한 사유로 임대료나 관리비를 장기 체납해 퇴거 위기에 놓인 LH 임대주택 입주민 지원에 쓰인다.


지원 대상은 지자체·학계·NGO 등으로 구성된 'LH주거지원위원회'가 선정한다.


이날 행사에는 조경숙 LH 주거복지본부장을 비롯해 이민구 우리은행 경남영업본부장, 임재문 경남은행 서부수도권영업그룹장, 허장영 하나은행 진주지점장, 임현숙 주거복지재단 실장 등 관계자들이 참석했다.

LH는 2020년부터 이 사업을 추진해 왔다. 누적 기부액은 이번 기부금을 포함해 22억1000만원에 달한다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

함익병, 박나래 '주사 이모' 논란에 "해외 면허 보유? 노벨상 받았어도 불법"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

"발이 파랗게 변해"…의사도 못맞힌 희귀질환, 챗GPT 덕에 목숨 건져

"가족이 노벨상 받아서" 日 안과 휴진 공지에 "클래스가 다르네"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

트럼프의 '퍼스트버디'가 바뀌고 있다

새로운 이슈 보기