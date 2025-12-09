본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

'마약수사 외압의혹' 세관직원 등 무혐의…백해룡, 검찰·세관 등 6곳 압수수색 신청(종합)

박승욱기자

입력2025.12.09 16:04

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울동부지검 '세관 마약수사 외압 의혹' 검경 합동수사단이 세관 직원 등을 무혐의 처분하자 백해룡 경정이 검찰, 세관 등 6곳에 대한 압수수색 영장을 신청해 맞대응에 나섰다.


백해룡 경정이 서울 서초구 대검찰청 앞에서 '세관 마약수사 외압 의혹' 관련 합동수사팀 출범에 대한 입장을 밝히기 위해 서 있다. 연합뉴스

백해룡 경정이 서울 서초구 대검찰청 앞에서 '세관 마약수사 외압 의혹' 관련 합동수사팀 출범에 대한 입장을 밝히기 위해 서 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

9일 백 경정은 "사건기록은 지문처럼 반드시 흔적을 남기기 때문에 인천공항세관, 김해세관, 서울본부세관 등 3곳과 인천지검, 서울중앙지검, 대검찰청 등 3곳에 대한 압수수색 영장을 신청했다"고 밝혔다.

그러면서 "세관이 말레이시아 마약조직 필로폰 밀수에 가담한 정황 증거는 차고 넘치며, 검찰 사건기록상으로도 충분히 확인할 수 있다"며 "검찰이 마약밀수 사업에 세관 가담사실 인지하고 사건을 덮고 오히려 밀수 방조한 정황도 기록상 여러 군데에서 드러난다"고 전했다.


이날 동부지검 합수단은 "세관 직원들이 마약밀수 범행을 도운 사실이 없다고 판단해 혐의없음 처분했고, 외압 의혹에 대해서도 경찰청·관세청 등 관련자 위법 행위가 확인되지 않아 무혐의 처분했다"라며 중간 수사 결과를 발표했다.


세관 마약수사 외압 의혹은 윤석열 정부 시절인 2023년 1월 필로폰 밀수 범행에 인천 세관 공무원들이 연루됐다는 진술을 경찰이 확보하자 대통령실과 경찰·관세청 고위 간부가 사건 은폐를 위해 외압을 행사했다는 의혹이다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

함익병, 박나래 '주사 이모' 논란에 "해외 면허 보유? 노벨상 받았어도 불법"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

"발이 파랗게 변해"…의사도 못맞힌 희귀질환, 챗GPT 덕에 목숨 건져

"가족이 노벨상 받아서" 日 안과 휴진 공지에 "클래스가 다르네"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

트럼프의 '퍼스트버디'가 바뀌고 있다

새로운 이슈 보기