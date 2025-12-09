본문 바로가기
화성시 '노작홍사용문학관', 경기도 공립문학관으로 지정

정두환기자

입력2025.12.09 11:03

국비 지원 공모사업 등 우선자격 확보
市, 지정 기념 '해넘이 문학제' 개최

경기도 화성시 석우동 소재 '노작홍사용문학관'이 공립문학관으로 승격됐다.


화성시는 노작홍사용문학관이 도내 세 번째로 경기도 공립문학관으로 지정됐다고 9일 밝혔다.

경기도내 세번째 공립 문학관으로 지정된 화성시 석우동 소재 '노작홍사용문학관' 전경. 화성시 제공

경기도내 세번째 공립 문학관으로 지정된 화성시 석우동 소재 '노작홍사용문학관' 전경. 화성시 제공

이 문학관은 일제강점기 활동한 노작 홍사용 시인의 예술 정신을 기념하기 위해 지난 2010년 3월 지상 2층, 연면적 991㎡로 건립됐다. 문학관은 산유화극장, 제1·2전시실, 기획전시실, 작은도서관 등을 갖추고 있다.

문학관은 노작 홍사용 선생의 친필 작품집인 '청산백운'(1919)을 비롯해 ▲청구가곡(1920) ▲토월회 활동사진 등 113점의 등록자료를 소장하고 있다.


문학관은 ▲등록자료 100점 이상 소장 ▲전시실 100㎡ 이상과 수장고, 사무실, 연구실 및 교육실 등 시설 포함 ▲도난 방지시설 온도 및 습도 조절 장치 구비 등의 등록 요건을 충족해 이번에 공립문학관으로 지정됐다.


시는 이번 등록으로 문화도시로서의 위상 강화와 문학관 성장의 계기가 될 것으로 기대한다.

공립문학관에는 문화체육관광부나 경기도 주관 국비 지원 공모사업과 광역 단위 문학진흥사업에 우선 참여할 수 있는 자격이 주어진다. 도내 공립 문화시설과의 연계 네트워크도 강화될 것으로 시는 예상했다.


문학관은 홍사용 시인의 문학·연극·작사 활동을 계승하고 이를 널리 알리기 위한 기념사업을 활발히 운영 중이다. 매년 가을 '노작문학축전'을 개최하고 있으며, 노작문학상을 제정해 문단에서 뛰어난 성취를 이끈 시인을 시상하고 있다. 노작문학상은 올해부터는 '지역상 부문'을 신설해 지역 문인 발굴에도 나서고 있다.


지난 2020년에는 홍사용 시인이 1922년 창간해 통권 3호까지 펴냈던 문예동인지 '백조'를 100여 년 만에 복간해 종합문예지로 속간하고 있다.


이 밖에도 문학관은 ▲노작 홍사용 창작단막극제 ▲시민창작동아리 지원사업 ▲노작문예강좌 등 다양한 문화예술 프로그램을 운영 중이다.


시는 공립문학관 등록을 기념해 연말 '2025 해넘이 문학제'를 개최할 예정이다. 행사에는 지역 문인들이 연사로 나서며, ▲안도현 시인, 강성연 배우, 전문 낭송가들의 시 낭송 ▲클래식 기타 밴드의 연주 등의 무대를 마련한다.


박노영 화성시 문화예술과장은 "화성시를 대표하는 문인인 홍사용 시인을 기리고 지역 문학과 문화예술 발전에 보탬이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
