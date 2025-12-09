정읍시, 도시재생 관광 '리보투어' 4기 성료

도시재생 뉴딜사업 일환…총 27명 참여

전북 정읍시가 지난 6일~7일까지 1박 2일간 진행된 '리보투어' 4기가 참가자들의 높은 만족도 속에 성황리에 마무리됐다.

9일 시에 따르면 리보투어는 도시재생으로 새롭게 태어난 거점 시설과 지역의 대표 관광 명소를 연계한 이색 투어 프로그램으로 도시재생 뉴딜사업의 일환으로 추진됐다.

이번 투어에는 총 27명의 참가자가 동행해 정읍의 역사문화 자원과 도시재생 사업의 성과를 직접 체험하는 시간을 가졌다.

첫날 일정은 달하노피곰 컨퍼런스센터에서의 오리엔테이션으로 시작됐다. 이어 참가자들은 동학농민혁명기념관과 정읍사문화공원을 차례로 방문했다.

오후에는 고즈넉한 멋을 자랑하는 김명관 고택과 늦가을의 정취가 남은 내장산, 한국가요촌 달하를 탐방했다. 특히 숙박은 도시재생 사업을 통해 조성된 캡슐호텔 등 이색적인 숙박 시설에서 이뤄져 참가자들에게 색다른 경험을 선사했다.

이튿날에는 정심마을관리사회적협동조합이 운영하는 떡 만들기 체험 프로그램이 진행됐다. 참가자들은 정읍의 전통 먹거리 문화를 직접 손으로 빚어보며 즐거운 시간을 보냈다.

이후 샘고을시장과 쌍화차거리, 연지시장 등 정읍의 활기찬 상권과 특화 거리를 자유롭게 탐방하며 1박 2일간의 알찬 여정을 마무리했다.

이번 리보투어는 도시재생을 통해 새롭게 조성된 지역 거점 시설들과 기존의 대표 관광 명소를 유기적으로 연결했다는 점에서 의미가 크다. 역사 문화 체험과 자연 탐방, 전통문화 체험이 어우러진 알찬 구성으로 정읍의 다채로운 매력을 효과적으로 알렸다는 평가다.

이학수 시장은 "이번 리보투어 4기는 참가자들이 우리 시의 도시재생 사업 성과를 피부로 느끼고, 정읍만의 고유한 역사와 문화를 생생하게 체험하는 소중한 기회가 됐다"며 "앞으로도 지속적인 관광 프로그램 개발과 운영을 통해 정읍을 찾는 방문객들에게 특별한 추억을 선물하고, 나아가 지역 경제 활성화에도 실질적인 도움이 되도록 노력하겠다"고 말했다.





