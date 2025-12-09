본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

해운대부민병원 정상렬 의무부장, 병원협회장 표창

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.09 09:50

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“환자 안전·지역 의료 위해 더 노력하겠다”

해운대부민병원은 정상렬 의무부장이 대한병원협회장 표창을 받았다고 9일 전했다.


시상은 지난 8일 부산 롯데호텔에서 열린 '2025년도 부산광역시병원회 확대이사회와 간담회'에서 진행됐다.

해운대부민병원 정상렬 의무부장이 병원협회장 표창을 받고 기념촬영하고 있다. 해운대부민병원 제공

해운대부민병원 정상렬 의무부장이 병원협회장 표창을 받고 기념촬영하고 있다. 해운대부민병원 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 행사에서는 이미정 르모아 대표가 '의료 전문가를 위한 ChatGPT 실무'를 주제로 세미나를 진행, 이어진 시상식에서 정상렬 의무부장이 헌신적인 봉사정신과 사명감으로 병원 발전과 지역 의료계에 기여한 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

정 의무부장은 "업무 현장에서 묵묵히 최선을 다하고 있는 많은 병원 관계자분들을 대신해 받는 상이라 더욱 뜻깊다"며 "환자 안전과 지역 의료 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.


해운대부민병원은 지역사회 건강 증진과 전문 의료 서비스 강화를 위한 노력을 이어간다는 방침이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기 "삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"

"의로운 척하다 퇴장" "대국민 가스라이팅"…조진웅 옹호론에 국힘 의원들 반응

의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝

한 달에 두번이나…"이 남자가 엉덩이 만졌다" 외침에 응답한 남성 정체

日 아오모리 앞바다서 7.5 강진…"즉시 대피" 쓰나미 경보도

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

4대 금융 인적 쇄신 본격화…자회사 CEO 대거 임기 만료

새로운 이슈 보기