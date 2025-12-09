[굿모닝 증시]美 FOMC 앞두고 약보합…韓증시도 눈치보기 전망

올해 마지막 FOMC 경계감

코스피도 눈치보기 장세 전망

미국 기준금리를 결정하는 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 미국 증시가 일제히 약보합세를 보였다. 국내 증시 역시 최근 연속 상승에 따른 차익실현 물량을 장중 소화하면서 눈치보기 장세를 보일 것으로 전망된다.

8일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500 지수는 전날 대비 0.35% 떨어진 6846.51을 기록했다. 다우존스30산업평균지수도 전일보다 0.45% 내린 4만7739.51에 장을 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥지수는 2만3545.90으로 같은 기간 0.14% 내렸다.

이번 FOMC에서 시장이 금리 인하를 예상하고 있음에도 경계심리가 작동하면서 미국 10년물 금리가 4.1%대로 상승, 주가가 하락했다는 분석이 나온다.

마켓워치는 "미국 연방준비제도(Fed)가 인플레이션을 확실하게 억제하기 위해 향후 금리를 점진적으로 인하해야 할 수도 있다는 인식이 커지면서 국채 수익률이 상승했다"며 "10년 만기 국채 수익률은 9월 말 이후 최고 수준으로 솟았다"고 설명했다.

시장은 오는 9~10일(현지시간) 열리는 올해 마지막 FOMC에서 기준금리 인하를 기정사실화하고 있다. 현재 미국의 기준금리는 3.75~4.0%다. 다만 내년 FOMC에 대해서는 불확실성을 높게 가져가는 분위기다. 뉴욕 연방준비은행의 기대 인플레이션이 3.2%로 전월과 동일하면서 Fed의 보수적인 정책 운영이 이어질 수 있다는 우려도 나온다.

종목별로는 엔비디아(1.72%)와 브로드컴(2.78%) 등은 상승했고, 구글 모회사인 알파벳(-2.29%), 테슬라(-3.39%) 등은 내렸다. 엔비디아의 경우 미국 정부가 인공지능(AI) 칩 H200의 중국 수출을 허용할 가능성이 크다는 소식이 호재로 작용했다. 넷플릭스는 워너브라더스 디스커버리의 인수에 성공했으나 반독점법 위반에 막힐 가능성으로 3.41% 하락했다.

전날 반도체와 2차전지 등 주력 업종 강세에 힘입어 1%대 상승세를 보인 코스피는 눈치보기 장세를 보일 것으로 전망된다. 엔비디아와 브로드컴 등 반도체주가 미국 증시에서 강세를 보인 반면, 12월 FOMC 경계감 등도 하방 요인으로 작용할 수 있다는 평가다. 다만 국내 증시 움직임과 유사한 MSCI 한국 증시 상장지수펀드(ETF)는 0.82% 상승했고, 필라델피아 반도체 지수도 1.10% 올랐다.

한지영 키움증권 연구원은 "코스피는 12월 들어 주가 회복력을 보이면서 4100선에 재차 진입했고, 반도체와 기계, 조선 등 주도주들의 주가 회복력도 생성되고 있다"며 "이익 전망도 상향되고 있고, 외국인 순매수도 재개되고 있는 만큼 주 중반 이후 몰린 대외 이벤트에 대해 조정 시 분할 매수로 대응하는 것이 적절할 것"이라고 내다봤다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



