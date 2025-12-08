본문 바로가기
“씨앗 심듯 미래 키우자”… 농협중앙회 양산시지부, 인재육성 장학금 2000만원 기탁

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.08 16:32

겨울 찬바람 속에서도 온기가 번졌다.


경남 양산시인재육성장학재단(이사장 이희종)은 지난 8일 농협중앙회 양산시지부(지부장 주세연)에서 장학금 2000만원을 기탁했다고 전했다.

농협중앙회 양산시지부 장학금 전달. 양산시 제공

농협중앙회 양산시지부 장학금 전달. 양산시 제공

이날 기탁식에 참석한 주세연 지부장은 "농협은행은 지역과 함께 성장하는 금융기관이므로 지역에 실질적인 도움이 되는 일에 힘쓰고 있고, 장학금 기탁도 그 일환"이라 "미래 주역인 청소년과 대학생들이 꿈을 펼치는 데 있어 오늘의 장학금이 작은 도움이 되기를 바란다"고 전했다.

이희종 인재육성장학재단 이사장은 "농협중앙회 양산시지부에서 늘 거액의 장학금을 기탁해 주셔서 감사드린다"며 "저희 재단에서는 학생 한 명 한 명의 성장과 도전을 응원하고, 이 소중한 장학금이 소중히 쓰일 수 있도록 책임감 있게 전달하겠다"고 말했다.


농협은행 양산시지부는 장학재단이 설립된 이후 꾸준히 양산의 지역 인재 육성을 위한 장학금을 기탁하고 있으며, 누적 기탁금은 22억700만원에 이른다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
