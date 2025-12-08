BNK부산은행 사보 ‘부산은행 이야기’, 대한민국 커뮤니케이션 대상 수상

인쇄 사외보 부문 ‘국회 문체위원장상’… IBA 이어 연속 수상

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 8일 사보 '부산은행 이야기'가 '2025 대한민국 커뮤니케이션 대상'에서 인쇄 사외보 부문 국회 문화체육관광위원장상을 받았다고 전했다.

올해 35회를 맞은 대한민국 커뮤니케이션 대상은 한국사보협회가 주관하고 문화체육관광부·고용노동부 등이 후원한다. 사보 등 조직 커뮤니케이션 제작물의 품질 향상을 위해 매년 우수 사례를 선정하는 국내 대표 전문 시상식이다.

1968년 창간된 '부산은행 이야기'는 부산은행의 역사와 함께해 온 대표 사보로, 2024년 리뉴얼을 통해 ▲맞춤형 자산관리 ▲재테크 트렌드 ▲문화·예술·인문 콘텐츠 등 고객 라이프스타일 기반 콘텐츠를 대폭 강화했다.

우수고객 참여 공간인 '웰스타 라운지', ESG·경영 이슈를 다루는 '공감스토리' 등 참여형 콘텐츠도 독자 호응을 높인 요소로 평가됐다.

'부산은행 이야기'는 지난 10월 '2025 국제비즈니스대상(IBA)'에서 출판 사외보 부문 동상을 수상하며 지역 대표 사외보로서 전문성과 경쟁력을 인정받은 바 있다.

김용규 부산은행 경영전략그룹장은 "고객과의 소통 강화를 위해 콘텐츠 품질을 지속적으로 높여온 결과"라며 "앞으로도 지역사회와 고객에게 의미 있는 정보를 담아내는 사보로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

'부산은행 이야기'는 부산은행 홈페이지와 구글 플레이스토어 앱을 통해 무료로 이용할 수 있다.

BNK부산은행 고객이 사보 '부산은행 이야기'를 읽고 있다.





영남취재본부 조충현 기자



