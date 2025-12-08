본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

“파도 가르는 신형 전력”… HJ중공업, 해군 신형고속정 4척 통합진수식 거행

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.08 16:41

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연안 방어 최일선 전력 신형고속정 20척 전량 건조, ‘독보적 기술력’ 자부심

HJ중공업은 8일 해군의 연안 방어 전력인 국산 신형고속정 4척의 통합진수식을 가졌다.

HJ중공업은 8일 국산 신형 고속정 4척의 통합진수식을 개최했다. HJ중공업 제공

HJ중공업은 8일 국산 신형 고속정 4척의 통합진수식을 개최했다. HJ중공업 제공

AD
원본보기 아이콘

해당 고속정은 HJ중공업이 지난 2022년 해군의 신형 고속정(PKX-B Batch-II) 확보 사업에 따라 건조한 첫 4척이다.


이날 행사는 해군 안상민 군수사령관(소장)과 방위사업청 지상혁 함정사업부장 직무대리(해군 대령), 국방기술품질원 차영주 함정센터장을 비롯한 군 주요 인사와 HJ중공업 유상철 대표 등 조선소 관계자와 해군 장병들이 참석한 가운데 부산 영도조선소에서 열렸다.

진수식은 국민의례, 사업 경과보고, 함명 선포, 기념사, 유공자 포상, 축사, 진수·안전항해 기원 의식 순으로 진행됐다.


신형 고속정(PKMR, Patrol-boat Killer Medium Rocket)은 노후한 기존 참수리급 고속정(PKM)을 대체해 연안방어 임무를 수행하게 될 해군의 차기 고속정을 말한다.


최신 전투체계와 130mm 유도로켓, 전자전 장비와 대유도탄기만체계를 탑재해 기존 고속정과 비교해 화력과 생존성과 임무 수행 능력이 대폭 강화된 것이 특징이다. 특히, 워터제트 엔진으로 연근해·저수심 해역에서 어망의 간섭 없이 작전 수행이 가능하며, 핵심구역의 방탄 성능 강화와 내충격 설계, 방화격벽과 스텔스 건조공법 등을 적용해 선체를 획기적으로 개선함으로써 함정의 생존성을 극대화했다.

HJ중공업은 해군의 신형 고속정(PKX-B Batch-I) 건조 사업에 따라 방위사업청이 발주한 16척 전 함정을 건조, 해군에 인도했다. 이후 개선사항 등을 반영한 2단계 사업(Batch-II)에서도 지금까지 발주된 12척을 모두 수주하는 쾌거를 거뒀다.


국내 대표 함정방위사업체로 꼽히는 HJ중공업은 지난 1972년 최초의 국산 고속정을 시작으로 신형고속정에 이르기까지 50여년간 고속정 역사를 써내려 왔다. 이날 진수된 고속정 역시 설계부터 건조까지 HJ중공업의 100% 자체 기술로 완성됐다.


HJ중공업 관계자는 "지난 2016년 첫 신형고속정을 진수한 이후 지금까지 총 20척의 신형고속정을 성공적으로 진수했다"며 "함정 전문 방위사업체로서 쌓아온 기술력과 건조 경험을 토대로 K-방산의 위상 제고에 기여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기 "삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

"걸리면 회사·학교 못가요"…겨울철 60% 급증한 '이 바이러스'

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

벤츠 중저가형 전기차, LG엔솔 배터리로 달린다

사과문 공유했더니 '특가 혜택' 링크…쿠팡 또 논란

새로운 이슈 보기