카카오뱅크, '돈 버는 재미 with 아모레몰' 출시

오규민기자

입력2025.12.08 09:08

"색깔 맞추면 아모레퍼시픽 화장품 할인"

카카오뱅크 가 12월 21일까지 아모레퍼시픽과 함께 '돈 버는 재미 with 아모레몰'을 출시했다고 밝혔다.


카카오뱅크가 지난 10월 출시한 '돈 버는 재미'는 '카드 짝맞추기', '색깔 맞추기', '빨리 맞추기', '기억력 테스트' 등 앱테크를 한데 모은 서비스다. '돈 버는 재미 with 아모레몰'은 앱테크 4종을 각각 누적 2회 플레이하면 화장품 할인쿠폰과 샘플 교환권, 포인트 적립 등의 혜택을 제공한다

이번 제휴는 2주간 주차별로 운영한다. 먼저 오는 14일까지 진행되는 1주 차에 '색깔 맞추기' 미션을 달성하면 '라네즈 화장품 2종 33% 할인쿠폰'을 제공한다. 21일까지 참여 가능한 2주 차에는 같은 앱테크를 통해 '에뛰드 화장품 5종 50% 할인 쿠폰'을 지급한다.

'카드 짝맞추기'와 '빨리 맞추기', '기억력 테스트'는 매주 동일한 혜택을 선물한다. '카드 짝맞추기' 미션을 달성한 고객에게는 '화장품 샘플 2종 교환권'을 선물한다. '기억력 테스트'와 '빨리 맞추기' 미션을 달성한 고객에게는 각각 '1000원 할인 쿠폰'과, '1000원 뷰티 포인트 적립 쿠폰' 혜택을 전달할 예정이다. 카카오뱅크 애플리케이션(앱)의 '내 쿠폰' 페이지를 통해 쿠폰번호를 아모레몰 앱에 등록하면 앱테크 참여 혜택을 받을 수 있다.


카카오뱅크는 "추석과 빼빼로데이에 이어 연말을 맞아 고객들에게 유용한 혜택을 드리기 위해 아모레퍼시픽과 제휴를 진행하게 됐다"며 "앞으로도 일상 속에서 다양한 혜택과 즐거움을 느낄 수 있도록 제휴 영역을 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
