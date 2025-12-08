본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

최태원기자

입력2025.12.08 08:43

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공의모 "中 의대 졸업자, 韓 의사면허 취득 원천 불가"

의료계가 방송인 박나래씨에 불법 의료 처치를 했다는 의혹이 제기된 이른바 '주사 이모' A씨가 중국 내 의과대학 출신이라고 밝히자 '존재하지 않는 유령 의대'라고 반박에 나섰다.

방송인 박나래씨. 연합뉴스

방송인 박나래씨. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

젊은 의사와 의대생들로 구성된 '공정한 사회를 바라는 의사들의 모임(공의모)'은 7일 성명을 내고 "A씨는 불법 의료행위를 부인하며 자신이 '내몽고 포강의과대학병원에서 교수로 역임했다'고 주장했다. 그러나 확인 결과 '포강의과대학'이라는 의과대학은 존재하지 않았다"고 밝혔다.


공의모에 따르면 중국 내 의과대학 수는 집계 방식에 따라 162~171개다. 이 가운데 중국의 공식 의대 인증 단체인 '전국개설임상의학전업적대학'에 포함된 내몽고 지역에 있는 의대는 ▲내몽고의과대학 ▲내몽고민족대학 의과대학 ▲내몽고적봉의대(치펑의대) ▲내몽고포두의대(바오터우의대) 등 4곳뿐이다. 세계의학교육협회(WFME)가 운영하는 '세계 의과대학 목록'에서도 내몽고 지역 의대는 4곳만 확인됐다는 주장이다.

A씨가 중국에서 인정된 의대를 졸업하고 중국 의사면허를 가지고 있다 하더라도 한국에서의 의료행위는 불법이라고도 주장했다. 공의모는 "한국은 중국 의과대학 졸업자를 인정하지 않는다"며 "중국 의대 졸업자가 한국에서 의사면허를 취득하는 것은 원천적으로 불가능하며, 한국에서 의료행위를 한 경우 이는 명백한 불법이다"고 했다.


그러면서 "의사가 아니어도 '의대 교수'라는 직함을 사용할 수는 있다"며 "의사 신분 여부는 별도로 확인할 필요가 있으며 이에 대한 철저한 조사가 필요하다"고 촉구했다.


한편 박씨는 A씨에게 불법의료 행위를 받았다는 의혹을 받고 있다. 박씨 측은 A씨에 의사 면허가 있는 것으로 알고, 프로포폴 등이 아니라 단순 영양제 주사를 맞았다는 입장이다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대통령은 괜찮고 배우는 은퇴?"…이준석, 조진웅 논란 겨냥해 이재명 직격 "대통령은 괜찮고 배우는 은퇴?"…이준석, 조진웅 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박나래 '주사이모' 나왔다는 의대는 유령의대"…의사단체 직격에 '주사이모' 돌연

"민주주의 붕괴" "부자들에 과세를"…찰스 3세 썼던 왕관에 음식물 테러

"축구가 사커? 풋볼로 부르자"…손흥민도 갸우뚱했던 100년 논쟁, 트럼프도 뛰어들었다

"이건 처벌이 아니라 생매장"…조진웅, 과거 보도로 은퇴에 법조계 목소리

브라질도 털렸다…무장 남성 2명, 마티스 작품 8점 훔쳐 도망

"30년전 잘못 파헤치는 게 알권리인가" 조진웅 첫 보도 기자, 소년법 위반 고발당해

업비트, 피해자산 26억 동결…"회사 자산으로 전액 보전 완료"

새로운 이슈 보기