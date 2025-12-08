<과장급 전보>
▲건축정책과장 김동준 ▲부동산개발산업과장 안진애 ▲중앙토지수용위원회 사무국장 손덕환(이상 8일자)
최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
[인사] 국토교통부
2025년 12월 08일(월)
