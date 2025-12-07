본문 바로가기
'밤샘 근무에 집중력 고갈' … 창원서 환자 태운 구급차, 전봇대 충돌

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.07 13:30

경남 창원시 마산회원구 합성동의 한 도로를 달리던 구급차가 인도 위 전봇대와 도로 표지판 등을 들이받고 멈춰서 있다. 독자 제공

경남 창원시 마산회원구 합성동의 한 도로를 달리던 구급차가 인도 위 전봇대와 도로 표지판 등을 들이받고 멈춰서 있다. 독자 제공

7일 오전 8시 20분께 경남 창원시 마산회원구 합성동 한 도로에서 환자를 태우고 달리던 119구급차가 인도 위 전봇대와 도로 표지판을 들이받았다.


이 사고로 60대 환자 1명과 경상을 입은 구급대원 3명이 병원에 이송됐으며 119구급차 등이 파손됐다. 해당 환자의 상태는 더 나빠지진 않은 것으로 파악됐다.

현장 주변을 지나던 사람이 없어 추가 인명피해 발생도 없었다.


당시 구급대원 3명은 인근 목욕탕에서 실신한 환자 1명을 태워 병원에 이동 중이었던 것으로 확인됐다. 사고가 난 구급차에는 이들 4명만 타고 있었다.


구급차를 운전한 20대 구급대원은 이날 새벽 마산합포구 월영동 아파트 화재 진화 등 밤새 업무량이 많은 상태에서 제대로 쉬지 못한 채 출동을 나갔다가 집중력이 흐트러져 사고를 낸 것으로 전해졌다.

음주 또는 무면허 운전 혐의는 없는 것으로 확인됐다.


경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사할 계획이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
