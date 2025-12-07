본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

[동정] 이상기 창원소방본부장, 관내 응급의료센터 방문

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.07 09:37

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이상기 경남 창원소방본부장은 창원지역 응급의료체계 강화를 위한 응급의료센터를 방문했다.

이상기 창원소방본부장, 관내 응급의료센터 방문.

이상기 창원소방본부장, 관내 응급의료센터 방문.

AD
원본보기 아이콘

이번 방문은 응급의료 현장의 실제 상황을 점검하고 응급환자의 신속하고 효과적인 이송 및 수용체계를 구축하기 위해 자리를 마련했다.


지난 3일부터 5일까지 소방본부장은 삼성창원병원 방문을 시작으로 창원한마음병원, 창원경상대학병원, 창원파티마병원, SMG연세병원을 각각 방문했다.

이상기 소방본부장은 관내 응급의료센터 주요시설을 둘러보고 병원장과 간담회를 가진 자리에서 중증 응급환자 우선 수용 여부와 응급환자 수용체계를 구축하기 위한 다양한 협력방안을 논의했다.


이상기 소방본부장은 "응급의료는 소방과 의료기관이 하나의 팀으로 움직일 때 비로소 완성된다"면서 "이번 방문으로 논의된 사항을 토대로 구급활동 프로세스를 정비하고 응급상황에 신속하게 대응할 수 있는 체계개선에 노력하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저라고 싸고 질낮은 냉동으로 때우고 싶겠나"…벼랑 끝 美 Z세대 '생존 전략' "저라고 싸고 질낮은 냉동으로 때우고 싶겠나"…벼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"축구가 사커? 풋볼로 부르자"…손흥민도 갸우뚱했던 100년 논쟁, 트럼프도 뛰어들었다

유럽도 '오물풍선' 논란…나토 위협하는 벨라루스 풍선

"AI로 만든 영상이냐"…중국서 톱스타급 환대 받은 '지지율 18%' 마크롱

"항생제도 안 통한다"…올해 4만5000명 '역대 최다' 감염된 슈퍼세균

이재용 회장 장남의 좌우명, 뭔가 봤더니…

"내년 국내 車생산 3년만에 반등…16종 신차 출시 내수·수출 증가"

"장보기가 겁난다"…美 Z세대가 '냉동식품'으로 눈 돌리는 이유

새로운 이슈 보기