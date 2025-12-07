본문 바로가기
서울시, 신이문역 인근에 757가구 공동주택 공급…미리내집 포함[부동산AtoZ]

이정윤기자

입력2025.12.07 11:15

동대문구 이문동 일대 정비계획 조감도. 서울시

동대문구 이문동 일대 정비계획 조감도. 서울시

서울시가 동대문구 신이문역 일대에 지상 36층 757가구 규모의 공동주택을 공급한다. 미리내집 공급을 통해 신혼부부 주거 안정을 개선한다는 방침이다.


시는 도시계획위원회 제3차 수권소위원회를 개최해 동대문구 이문동 170-65번지 일대에 역세권 장기전세주택 건립을 위한 도시정비형 재개발사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정(안)에 대해 수정가결했다고 7일 밝혔다.

대상지는 1호선 신이문 역세권에 위치한다. 앞서 추진 중인 '이문·휘경 재정비촉진지구 및 이문 3-1 재개발 정비사업과 연계할 계획이다.


이번 결정으로 정비구역 1만8004㎡를 신규 지정하고, 공동주택 획지 1만7141.5㎡에 아파트 7개동, 지하 6층에서 지상 36층(최고높이 106m 이하) 규모로 총 757가구(장기전세주택 232가구, 임대주택 44가구)를 건립할 예정이다. 장기전세주택 중 일부는 신혼부부를 위한 '미리내집'으로 공급될 계획이다.


정비계획은 신이문역 역세권지역의 주거환경 및 도시경관을 개선하고자 '대중교통이 편리한 경사지형 주거복합단지 조성'을 목표로 한다. 주변 정비사업과 철로변을 연계하는 유기적 보행동선 체계 구축, 신이문역 활성화를 위한 생활가로 조성 및 열린공간을 확보하도록 했다.

단지 단차를 활용한 주동 배치 및 층수 다변화(17층~36층)를 통해 자연스러운 스카이라인을 계획했다.


또 사업지 북측 이문로42길 변은 주변 정비계획과 연계해 도로 폭원을 확장(10m→15m)하고, 신이문역까지 보도부속형 공지(3m)를 조성해 보행 편의성도 확보한다.


이외에도 신이문역 앞 기존 협소한 공공공지는 정비를 통해 주민과 지하철 이용자들을 위한 개방형 휴게공간으로 조성한다. 철로변에 공공보행통로(6m)를 통해 단절됐던 신이문역부터 외대앞까지 연결되는 1호선 철로변 보행길도 조성한다.


관수동구역 소단위정비 1지구 도시정비형 재개발사업 조감도. 서울시

관수동구역 소단위정비 1지구 도시정비형 재개발사업 조감도. 서울시

원본보기 아이콘

한편, 시는 관수동구역 소단위정비 1지구 도시정비형 재개발사업 정비계획 결정(변경)(안)을 수정가결해 종로구 탑골공원 인근 관수동구역에 지상 18층 규모의 업무시설을 공급한다. 이를 통해 저층 노후 건축물 밀집 지역에 대한 환경 개선에 나선다.


관수동구역은 탑골공원, 종로3가역, 청계천 인근에 위치한다. 저층의 노후 불량 건축물 및 화재에 취약한 목구조 건축물이 밀집해 정비가 필요한 지역이다.


이번 계획에는 관수동구역 내 소단위정비 1지구의 대해 공공시설 제공(도로, 공원) 및 도시경제 활성화를 위한 벤처기업시설 도입 등이 담겼다. 이에 따라 용적률 945% 이하, 높이 70m 이하의 업무시설을 건립할 수 있다.


지하 4층에서 지상 18층 규모로 종로변 저층부 가로 활성화를 위해 지상 1~3층까지 연도형 상가를 조성하도록 했다. 이면도로(수표로20길)변 건축한계선을 통해 기존 피맛길의 보행 여건도 개선한다.


공개공지는 탑골공원과 청계천의 중간지점인 종로와 수표로의 교차로에 계획해 보행자의 접근성 및 편의성을 향상하고 휴식공간을 제공할 예정이다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
