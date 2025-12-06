본문 바로가기
서울고검, '쌍방울' 증언 번복 안부수 구속영장 청구

이지은기자

입력2025.12.06 16:11

'쌍방울 대북 송금' 사수 중 제기된 '연어·술파티 회유 의혹'을 조사하는 서울고등검찰청이 쌍방울그룹 전직 임원들과 안부수 아태평화교류협회장에 대한 신병 확보에 나섰다.


6일 법조계에 따르면 서울고검 인권 침해점검 태스크포스(TF)는 전날 업무상 횡령·배임 등의 혐의를 받는 쌍방울 방용철 전 부회장과 박모 전 이사, 안 회장에 대해 구속영장을 청구했다.

안부수 아태평화교류협회 회장. 연합뉴스

검찰은 안 회장이 증언을 바꾸는 대가로 쌍방울 측이 안 전 회장과 가족에게 각종 편의를 제공한 것으로 의심하고 있다. 안 전 회장의 변호사비를 대납했을 뿐 아니라 자녀에게 주거용 오피스텔을 제공하고 회사 채용 등 특혜를 줬다는 의혹이다.

앞서 안 전 회장은 김성태 전 쌍방울 회장과 공모해 북한에 억대 외화를 보낸 혐의 등으로 지난 2월 2심에서 징역 1년 6개월을 선고받은 바 있다.


TF는 쌍방울 대북 송금 사건을 수사하는 과정에서 진술 회유가 있었다는 의혹도 수사하고 있다. 앞서 안 전 회장은 2022년 처음 구속됐을 당시 검찰 조사에서 '쌍방울이 북한 측에 제공했다는 800만 달러는 쌍방울 투자와 주가 조작을 위한 돈'이라고 진술했다가, 이후 '경기도와 이재명 당시 도지사의 방북을 위한 돈'이라고 말을 바꿨다.


안 전 부지사 등에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 다음 주 초쯤 열릴 것으로 예상된다.




이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
