전문건설공제조합(K-FINCO), 8일 홈페이지 전면 개편…사용자 편의성 대폭 강화

최신 UI·UX 디자인 및 PC·모바일 자동 최적화 '반응형 웹' 전면 도입

복잡했던 로그인 절차 개선, 민간 간편인증 적용으로 일반 서비스 접근성 높여

PDF·한글 문서 등 별도 프로그램 없이 브라우저에서 즉시 열람 가능한 시스템 구축

전문건설공제조합(K-FINCO)이 공식 홈페이지를 오는 8일 새롭게 개편하고 본격적인 서비스에 들어간다. 조합 측은 사용자 편의성과 디지털 접근성을 대폭 강화한 것이 이번 개편의 핵심이라고 5일 밝혔다.

전문건설공제조합의 개편된 공식 홈페이지. 전문건설공제조합.

조합은 이번 개편에서 최신 사용자 인터페이스(UI) 및 사용자 경험(UX) 디자인을 전면에 적용했다. 홈페이지는 PC는 물론 모바일, 태블릿 등 다양한 기기 환경에 따라 자동 최적화되는 '반응형 웹'을 도입했다.

기존에 복잡했던 로그인 절차도 개선됐다. 카카오페이, 토스 등 민간 간편인증 서비스를 적용해 일반 서비스 접근성을 높이는 한편, 조합원 전용 서비스는 기존 인증체계를 유지해 보안성도 확보했다.

자료 열람 기능도 강화됐다. 영상·이미지·오디오 등 대용량 콘텐츠를 안정적으로 처리할 수 있도록 전용 미디어 서버와 웹 뷰어 시스템을 도입해, 별도 프로그램 설치 없이 브라우저에서 바로 PDF, 한글, 워드, PPT 문서 등을 열람할 수 있도록 했다.

홈페이지 디자인은 한강 스카이라인을 활용한 메인 비주얼을 바탕으로 전반적으로 입체적인 화면 구성, 직관적인 그래픽 요소, 가독성 높은 폰트를 적용해 보다 현대적이고 세련된 인상을 제공한다는 설명이다.

이와 함께 조합은 정보보안 강화를 위해 ISMS 및 ISO-27001 국제 보안 인증 기준을 적용했으며, 고령자 및 장애인 등 정보취약계층을 고려한 웹접근성 기준도 충실히 반영했다고 밝혔다. 영문 사이트 운영도 병행해 해외 사용자 대응도 강화할 계획이다.

조합 관계자는 "이번 홈페이지 개편은 조합원과의 소통 창구로서 공식 웹사이트의 역할을 한층 강화한 것"이라며 "보안, 접근성, 사용자 경험 전반을 고도화해 앞으로도 디지털 기반 서비스를 지속적으로 개선해나갈 것"이라고 말했다.

정식 오픈 이후에는 조합원을 대상으로 개편 기능 안내 및 활용 매뉴얼을 제공해 활용도를 높일 예정이다.





오유교 기자



