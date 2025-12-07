본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

'교실 속 미세먼지' 안녕… 울산시 보건환경연구원, ‘2025년 찾아가는 대기환경교실’ 성료

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.07 09:00

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

초등 4∼6학년 대상, 총 25회 560여명 참여

대기환경 교육과 측정 과정, 체험 기회 제공

현장에서 직접 공기질을 측정하며 환경 파수꾼으로 성장한 아이들.


울산시 보건환경연구원은 지난 4월∼11월까지 지역 초등학생을 대상으로 진행한 '2025년 찾아가는 대기환경교실' 운영을 성황리에 마쳤다.

2025년 찾아가는 대기환경교실. 울산시 제공

2025년 찾아가는 대기환경교실. 울산시 제공

AD
원본보기 아이콘

이 프로그램은 학생들에게 대기환경 교육과 대기질 측정 과정 체험 기회 제공을 통해 환경에 대한 관심과 소중함을 일깨우기 위해 마련됐다.

올해 체험교실은 지난 4월 울주군 온양초등학교를 시작으로 11월까지 6개 초등학교 4∼6학년 학생을 대상으로 총 25회 진행했으며 560여명이 참여했다. 연구원은 교육에 앞서 울산시교육청의 협조를 받아 수요 학교를 파악해 관내 대상 초등학교를 선정해 프로그램을 진행했다.


주요 운영 과정은 ▲보건환경연구원의 역할과 대기환경에 대한 기본 교육 ▲대기환경이동측정차량에서 실시간으로 대기오염물질이 측정되는 과정 등을 직접 체험하는 내용으로 이뤄졌다.


체험교실에 참가한 학생들은 "미세먼지와 오존 등 대기환경에 대해 배울 수 있어서 뜻깊었다"라며 "환경에 대한 관심을 갖게 된 계기가 됐다"라고 말했다.

심민령 보건환경연구원장은 "앞으로도 지속적인 대기환경교실 운영을 통해 어린 학생들이 대기환경 측정 과정을 직접 체험할 기회를 제공하고 대기환경 과학에 흥미와 관심을 가질 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.


'찾아가는 대기환경교실'은 지난 2008년부터 매년 운영해 오다 코로나19로 2020년 잠정 중단한 이후 2023년부터 재개했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 히트친 '케데헌' 1위 아니었다…美구글 최다 검색어는 '이것' 전세계 히트친 '케데헌' 1위 아니었다…美구글 최... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유럽도 '오물풍선' 논란…나토 위협하는 벨라루스 풍선

"AI로 만든 영상이냐"…중국서 톱스타급 환대 받은 '지지율 18%' 마크롱

"항생제도 안 통한다"…올해 4만5000명 '역대 최다' 감염된 슈퍼세균

이재용 회장 장남의 좌우명, 뭔가 봤더니…

수십 년간 막 밟아온 디딤돌…알고 보니 '1억9000만년 전 공룡화석'

"장보기가 겁난다"…美 Z세대가 '냉동식품'으로 눈 돌리는 이유

"평생 모은 재산 나랏돈으로"…日 '국고 귀속' 유산 1조2000억원

새로운 이슈 보기