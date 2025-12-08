서울시립대 교직원, 해비타트 ‘희망의 집짓기’ 참여

지역 취약계층 주거 개선 봉사 진행

서울시립대학교는 지난달 28일 교직원 15명이 한국해비타트가 운영하는 '희망의 집짓기' 프로그램에 참여해 주거 취약계층을 위한 주택 건축 봉사활동을 진행했다고 8일 밝혔다.

지난 11월 28일 서울시립대 교직원 15명이 한국해비타트가 운영하는 '희망의 집짓기'프로그램에 참여했다. 서울시립대학교

이번 활동에서 교직원들은 강추위 속에서도 지붕 트러스 제작, 벽체 보강, 자재 정리, 현장 정돈 등 다양한 건축 공정을 수행하며 구슬땀을 흘렸다.

실제 건축 과정에 직접 참여한 이들은 "몸은 힘들었지만, 도움이 필요한 이웃에게 작은 보탬이 되었다는 점에서 큰 보람을 느꼈다"고 소감을 전했다.

서울시립대는 공립대학으로서 사회적 책임을 실천하기 위해 다양한 사회공헌 활동을 추진하고 있으며, 이를 체계적으로 운영하기 위해 '글로벌서울사회공헌단'을 구성해 대학 구성원의 봉사를 적극 지원하고 있다.

특히 이번 활동에는 글로벌서울사회공헌단장이자 대외협력부총장인 박훈 부총장이 직접 참여해 의미를 더했다.

박 부총장은 "추운 날씨에도 기꺼이 참여해 준 교직원 여러분께 감사드리며, 오늘의 작은 실천이 도움이 필요한 이웃들에게 실질적 변화를 가져오길 바란다"고 말했다.

서울시립대는 앞으로도 구성원들의 자발적인 참여를 바탕으로 사회적 가치 실현을 위한 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 확대해 나갈 계획이다.





