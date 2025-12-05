해수부, '이사' 시작됐다… 부산시, 100호 관사 전량 확보

5일 신축단지 가족동반 직원 입주



박형준 시장, 관사 찾아 환영맞이

해양수산부가 부산으로 '이사'를 시작했다.

부산시는 해양수산부 부산 이전에 맞춰 준비해 온 관사 100호를 모두 확보했고 5일부터 가족동반 이주 직원이 본격적으로 입주한다고 알렸다.

시는 지난 11월 28일 관사 지원사업 위탁 절차를 마무리했고 수탁기관인 부산도시공사가 아파트·오피스텔 100호 전세 계약을 체결했다.

박형준 부산시장은 이날 오후 부산진구 양정동 관사를 직접 찾아 첫 입주 가족을 맞이한다. 어머니를 모시고 부산으로 옮기는 가족과 곧 출산을 앞둔 임산부 가족을 방문해 전입을 환영할 예정이다.

시는 해수부의 신속한 이전을 위해 약속한 주거지원 방안 가운데 핵심인 관사 확보를 계획대로 마쳤다고 설명했다.

가족 단위 직원의 주거 안정 없이는 정착 지원에 한계가 있다는 판단 아래 관사 공급을 최우선 과제로 추진해 왔다.

관사는 부산진구 양정동 신축 단지 내 아파트 83세대와 오피스텔 17호로 구성됐다. 전용면적 70~76㎡ 규모이며, 해수부 임시청사까지 20분 내 이동할 수 있는 접근성을 갖췄다. 초등학교 인근 역세권 입지와 주차시설 등도 갖춰 실질적인 생활 여건을 확보했다.

그동안 부산시와 해수부, 부산도시공사, 주택도시보증공사, 단지 소유자가 협력해 협의·보증요건·물량 확보 등 이주의 어려움을 해결하면서 본격적인 이사가 시작된 셈이다.

시는 지난 7월부터 20호 이상 보유한 신축 아파트 21개 단지를 조사하고 임대 의사·가격 등을 고려해 10개 단지를 1차 후보지로 추렸다.

이후 해수부와 협의를 거쳐 5개 단지를 대상으로 심층 논의를 진행했고 선호도·예산·보증 가입 가능 여부 등을 종합해 최종 관사를 확정했다.

관사 100호 공급에는 해수부 직원들의 관심도 높았다. 사전 수요조사와 입주 신청 결과 136명이 지원해 공급 대비 136% 수준을 나타냈다.

시는 첫 입주에 앞서 세대별 시설 점검과 하자 여부 확인을 마쳤으며 부산도시공사와 협력해 초기 불편을 최소화하겠다고 설명했다. 이주 직원과 가족의 정착 상황도 지속 점검해 필요한 지원을 이어갈 계획이다.

박 시장은 "해수부 이전은 부산이 글로벌허브 해양도시로 향하는 중요한 전환점이며 첫 입주는 이주 직원과 가족이 '부산사람'이 되는 의미있는 순간"이라며 "관사가 든든한 출발점이 되길 바라며 앞으로도 이전 기관과 지역사회가 함께 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



