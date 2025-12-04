국민의힘 "성추행 의혹 피해자 2차 가해, 한은정 창원시의원 제명하라"

한 의원 "신중하지 못했다, 깊이 반성"



경남 창원특례시의원이 성추행 의혹 피해자에게 2차 가해를 했다는 지적을 받으며 논란에 휩싸였다.

국민의힘 창원시의원단은 4일 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "더불어민주당 한은정 시의원을 즉각 제명하라"고 촉구했다.

국민의힘 경남 창원시의원단이 성추행 의혹 피해자 2차 가해 비판을 받는 더불어민주당 한은정 시의원에 대한 제명과 사과를 촉구하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

한 의원은 지난 2일 한 남성의 어깨에 손을 올린 사진과 함께 "나도 해 봤다, 어깨 손"이라는 문구를 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다.

또 인공지능(AI)으로 조작된 허위사진이라고 알려진 또 다른 사진도 게시했다.

해당 게시글에는 최근 같은 당 장경태 국회의원에 대한 성추행 의혹과 관련해 피해자를 조롱하는 등 2차 가해한 것이 아니냐는 비판이 쏟아졌다.

한은정 경남 창원시의원 사회관계망서비스(SNS) 갈무리. 원본보기 아이콘

국힘 시의원단은 "성폭력 피해자에 대한 2차 가해는 그 자체로 또 다른 폭력이자 우리 사회가 결코 용납해선 안 될 반인권적 행위"라고 지적했다.

또 "누구보다 먼저 사건 피해자를 보호해야 하고 여성의 인권을 위해 앞장서야 할 여성의원이 성추행 피해자에 대해 2차 가해를 가한 것에 여성 사회와 창원시민들은 큰 충격에 빠졌다"고 했다.

의원단은 한 의원의 예산결산위원장직 자진 사퇴와 성추행 의혹 피해자에 대한 즉각 사과를 요구했다.

창원시민을 향한 한 의원의 사과와 민주당 차원의 징계, 시의회 차원의 의원직 제명도 촉구했다.

그러면서 시의회 윤리위원회에 한 의원을 제소하겠다고 밝혔다.

의원단은 "정의로운 조치가 이뤄질 때까지 끝까지 책임을 묻고 바로잡겠다"고 했다.

한은정 경남 창원시의원 사회관계망서비스(SNS) 갈무리. 원본보기 아이콘

한 의원은 비판이 일자 지난 3일과 이날 자신의 사회관계망서비스에 사과 메시지를 올렸다.

그는 "변명의 여지가 없다. 지난 2일에 게시한 사진은 2차 가해라는 지적에 대해 깊이 반성하고 있다"라며 "선출직 공직자로서 좀 더 신중했어야 함에도 더 조심하지 않은 행동으로 상처받으신 모든 분에게 진심으로 사과드린다"고 했다.

"앞으로는 같은 일이 반복되지 않도록 더 신중하고 책임감 있는 모습을 보여드리겠다"고도 했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



