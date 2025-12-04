본문 바로가기
[부고] 송교웅(충청투데이 마케팅본부 상무)씨 장인상

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.04 22:04

▲김창식 씨 별세, 김용진·용성·미순·미영 씨 부친상 = 4일 오전 11시 15분, 대전 성심장례식장 7호실, 발인 6일 오전 7시 10분, 장지 정수원 대전추모공원, (042)522-4494





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
