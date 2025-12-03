팔 걷으면 키링 온다… 양산시, '생애 첫 헌혈자' 관광캐릭터 굿즈 증정

겨울철 안정적인 혈액 수급 위한 캠페인·헌혈버스 운영

경남 양산시는 헌혈자 예우 향상과 원활한 혈액 수급을 위한 헌혈장려시책으로 오는 8일부터 생애 첫 헌혈자에게 소정의 기념품을 증정하기로 했다.

기념품은 2026년 양산 방문의 해를 맞아 선정된 양산프렌즈 중 하나인 '호잇(호랑이) 캐릭터 키링'으로, 증정 대상은 대한적십자사 울산혈액원 소속 헌혈의 집 양산센터 또는 관내 헌혈 버스(단체헌혈)를 통해 생애 첫 헌혈을 한 양산시민이다.

이 사업과 함께 동절기 원활한 혈액 수급을 위해 4일과 5일, 이틀 동안 양산시보건소와 양산시청에서 '헌혈 장려 캠페인'과 '사랑의 헌혈 버스 운동'을 실시할 계획이며, 오는 5일 오전 10시∼오후 4시 양산시청에서 실시하는 사랑의 헌혈버스에서 헌혈하는 참여자 모두에게 캐릭터 키링을 증정할 예정이다.

김정미 양산시보건소장은 "앞으로도 헌혈자를 위한 다양한 지원 방안을 마련해 지역사회 헌혈 기부 문화 정착과 혈액 수급 안정을 위해 노력할 것"이라며 "앞으로 다른 양산시 관광캐릭터도 차례로 제작해 2026년 양산 방문의 해도 함께 홍보할 예정인 만큼 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.





