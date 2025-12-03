[단독] 쿠팡, 외부 미팅 제한…재택근무도 단계적 폐지 검토

3370만명 정보 유출 후폭풍

일부 부서, 외부미팅·대외 일정 중단

재택근무 축소설에 직원 불안 고조

3370만명 고객 개인정보 유출 사태의 파장이 쿠팡 내부 근무제와 조직문화 전반으로 번지고 있다. 쿠팡은 '보안 강화'를 이유로 직원들의 외부 미팅을 제한하는 데 이어, 재택근무의 단계적 폐지도 검토 중인 것으로 알려졌다. 이번 사태가 쿠팡 근무제 변화의 분수령이 될 수 있다는 전망도 나온다.

3일 아시아경제 취재에 따르면 쿠팡은 최근 전 직원에게 이번 유출 사고의 기본 경위와 회사의 대응 조치를 담은 내부 공지를 배포했다. 공지에는 유출된 계정이 모두 국내 이용자 계정이며 이름·이메일·전화번호·주소·일부 주문내역 등으로 노출 범위가 제한됐다는 설명이 포함됐다. 또한 문제가 된 무단 접속 경로를 즉시 차단하고, 추가 침해 여부를 확인하기 위한 모니터링 체계를 대폭 강화했다고 밝혔다.

쿠팡은 외부 독립 사이버보안 전문업체를 투입해 사고 원인 분석과 보안 강화 작업에 착수했다. 수사기관·규제당국의 조사에도 적극 협력하겠다는 입장을 명확히 했으며, 내부 문건의 외부 유출을 엄격히 금지하는 등 보안 기조를 한층 강화한 모습이다. 사고 이후 일부 부서에서는 외부 미팅과 대외 커뮤니케이션 일정을 일시적으로 중단하거나 축소하는 등 '몸 사리기' 기류도 강해진 것으로 전해졌다.

쿠팡은 이번 사태를 계기로 재택근무 체계의 단계적 폐지를 검토하는 것으로 전해졌다. 개발자를 포함한 다수 직군이 재택근무 환경에서 내부 시스템에 접근해온 점을 두고 "정보보호 측면에서 구조적 취약성이 드러났다"는 판단이 경영진 내부에서 제기되고 있다는 것이다.

코로나 팬데믹 이후 대부분의 대기업이 재택근무를 축소한 것과 달리, 쿠팡은 해외 인력과의 협업 구조를 이유로 국내에서는 드물게 대규모 재택근무 체제를 유지해왔다. 또한 많은 기업이 보안 문제를 고려해 내부망 접속을 사내로 제한한 반면, 쿠팡은 재택근무자에게도 자택에서 내부망에 접속할 수 있도록 허용해 왔다.

이 같은 시스템 구조가 이번 대규모 유출과 맞물리며 "근본적 보안 체계 정비가 필요하다"는 판단이 회사 내부에서 힘을 얻고 있다는 분석이다. 실제로 2일 열린 국회 과학기술정보방송통신위원회 긴급 현안질의에서도 관련 질문이 집중적으로 제기됐다. 박대준 쿠팡 대표는 "재택 여부는 부서장 자율"이라고 했지만, "재택근무자가 자택에서 내부망 접속이 가능한가"라는 질문에는 "그렇다"고 답했다. 회사의 외부 접속 구조를 인정한 셈이다.

사내 익명 커뮤니티 '블라인드'에는 "보안 강화 차원에서 재택근무 폐지가 이미 확정 수순이라는 이야기가 돌고 있다. 위쪽에서 나온 오피셜이라고 한다"는 글이 공유되며 직원들 사이에 불안감이 확산하고 있다. 일부 직원들 사이에서는 "이번 사고는 회사 보안 시스템 문제인데 왜 복지 성격의 재택근무가 줄어들어야 하느냐", "보안 강화와 재택 축소는 직접적으로 연결되지 않는다"는 지적도 나오고 있다. 상당수 직원이 개인정보 유출 피해자이기도 한 만큼 "피해자인 직원들에게 오히려 책임을 전가하는 것 아니냐"는 목소리도 나온다.

정치권과 규제 당국이 강도 높은 조사를 예고하면서, 쿠팡이 '보안 강화'를 핵심으로 내세워 근무제 개편에 나설 가능성이 커졌다는 분석도 있다. 기업 운영 전반에 대한 신뢰 회복과 보안 체계 재정비가 불가피해졌다는 판단이 깔린 것으로 해석된다.

한편 국회 정무위원회는 3일 오후 전체회의를 열어 쿠팡 개인정보 유출 관련 현안질의를 진행한다. 개인정보보호위원회, 금융위원회, 금융감독원, 공정거래위원회 등 주요 기관이 참석하며, 쿠팡에서는 박대준 대표와 최고정보보호책임자(CISO)가 출석할 예정이다. 윤한홍 정무위원장은 "사고 실태를 정확히 파악하고 재발 방지를 위한 대책을 중심으로 논의할 것"이라고 밝혔다.





