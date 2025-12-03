강남구, 방치 10년 우범지대 ‘산책로 재탄생’

개포3동 '양재천 가든 로드' 조성

서울 강남구(구청장 조성명)가 10년 넘게 방치돼 우범지대 우려까지 제기된 개포3동 동부도로사업소 앞 공간을 '양재천 가든 로드'로 새롭게 조성했다.

문제의 구간은 인근 주택가와 대진초등학교에서 양재천으로 이어지는 경사로와 보행로로, 주민들이 평소 자주 이용하는 길이다. 시유지지만 마땅히 활용되지 못하고 방치된 채 장기 불법주정차 차량, 쓰레기 투기, 오토바이 통행 등으로 극심한 민원이 제기돼 왔다. 특히 해당 구간의 차도는 법적으로 도로로 지정돼 있지 않아 불법주정차 단속조차 어려운 사각지대였고, 치안 우려까지 겹치며 대표적인 슬럼화 지역으로 지적돼 왔다.

강남구는 도로, 주차, 공공디자인 등 여러 부서와 경찰, 서울시 물재생시설공단 등 유관기관이 함께 참여하는 협업 체계를 구축해 문제 해결에 나섰다. 해당 구간을 도로로 지정해 불법주정차 단속 근거를 마련하고 행정 대집행을 통해 차량과 폐기물을 완전히 정리한 뒤 생태 휴식공간으로 전환했다.

'개포3동 양재천 가든 로드'는 약 260m에 이르는 정비 구간으로, 기존 콘크리트 방호 블록을 폐기하지 않고 재활용한 것이 특징이다. 블록은 보수를 거쳐 식재 화분과 벤치, 조명, 운동시설 등으로 재활용됐다.

경사로에서 양재천으로 이어지는 보행자 전용 도로는 야간에 조경등과 도로표지병, 조명 등을 통해 안전하고 감성적인 산책 환경이 조성됐다. 양재천으로 올라가는 데크 계단이 있는 옹벽 일대는 로고젝터를 활용한 바닥 미디어 스크린과 펜스에 설치한 바람에 흔들리는 예술 조형물로 밝고 생동감 있는 예술 보행로로 탈바꿈했다. 보행 시 바닥 압력이 에너지로 변환해 조명이 켜지는 '에너지 블록'도 시범 도입됐다.

주민 민원이 집중됐던 오토바이 통행 문제도 해결될 전망이다. 경찰과 함께 보행자 전용 구간으로 지정하고, 오토바이 진입을 막기 위한 볼라드를 설치했다. 방범 CCTV도 함께 설치해 주민들의 불안감을 해소했다.

이번 사업은 디지털도시과가 공간 조성과 디자인 기획을 총괄하고, 도로관리과는 바닥 포장으로 보행 환경을 개선했으며, 주차관리과는 단속을 시행했다. 수서경찰서는 오토바이 주행 금지구역과 보행자 전용도로 지정을 지원했고, 서울시와 탄천물재생센터도 협조했다.

조성명 강남구청장은 "이 사업은 지역 문제를 적극 행정으로 해결하고, 나아가 주민에게 새로운 힐링 공간으로 돌려준 좋은 사례"라며 "앞으로도 구민의 불편을 사업의 출발점으로 삼아, 함께 도시 공간을 바꾸고 삶의 질을 높이는 강남형 공감 디자인을 실현해 나가겠다"고 밝혔다.

