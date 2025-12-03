본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

4Q '깜짝 실적' 전망 삼성전자, HBM 공급 확대 기대감도[클릭 e종목]

이민우기자

입력2025.12.03 08:20

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4Q 영업익 18.3兆 전망…전분기比 51%↑
D램 가격 고공행진…HBM 공급도 확대

삼성전자가 올해 4분기 예상을 웃도는 깜짝 실적을 거둘 것이라는 전망이 나온다. 범용 D램 가격이 시장 예상을 뛰어넘고, 고대역폭메모리(HBM) 출하량도 급증할 것이라는 배경에서다.


3일 키움증권은 이같은 배경에 삼성전자의 목표주가 14만원과 투자의견 '매수'를 유지했다. 전날 종가는 10만3400원이었다.

올해 4분기 예상 실적은 매출 90조5840억원, 영업이익 18조3540억원으로 추정했다. 전 분기 대비 매출은 5%, 영업이익은 51% 급증한 규모다. 컨센서스(시장 전망치)를 크게 웃돌 것으로 내다봤다.


범용 D램 가격이 전 분기 대비 46%가량 급등하며 D램 부문 영업이익률이 53%로 15%포인트 상승하고, 파운드리 부문 영업적자도 4480억원으로 축소될 것으로 예상했다. 스마트폰을 포함한 세트 부문의 계절적 비수기가 예상되지만, DS 부문(반도체) 수익성 개선이 전사 실적 성장을 이끌 것으로 판단했다.


내년 1분기 실적 역시 준수할 것으로 예상된다. 키움증권은 매출 99조4120억원, 영업이익 22조6760억원을 예상했다. 범용 D램 가격이 전 분기 대비 20% 오르고, HBM 출하량도 34%가량 급등할 것으로 추정했기 때문이다. 또한 파운드리 부문의 2나노 수율이 예상보다 빠르게 개선되면 분기 실적이 추가로 상승할 수 있다고 분석했다.

특히 HBM에 주목할 필요가 있다고 강조했다. 내년 ASIC과 엔비디아향 출하량 전망치가 상향조정되면서 주가 상승 모멘텀으로 작동할 것이라는 설명이다. 내년 HBM 출하량이 총 105억기가바이트(Gb)를 기록하며 올해 대비 3배 급증할 것으로 내다봤다. 박유악 키움증권 연구원은 "주가 밸류에이션 역시 D램 3사 중 가장 저평가돼 있다"며 "HBM4 공급 소식과 함께 주가의 차별화된 상승세를 보일 것"이라고 진단했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국 쫒겨났다 "우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

韓, 유니콘 기업 13개로 세계 11위…배출·성장속도는 '하위권'

새로운 이슈 보기