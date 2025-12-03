4Q '깜짝 실적' 전망 삼성전자, HBM 공급 확대 기대감도[클릭 e종목]

4Q 영업익 18.3兆 전망…전분기比 51%↑

D램 가격 고공행진…HBM 공급도 확대

삼성전자가 올해 4분기 예상을 웃도는 깜짝 실적을 거둘 것이라는 전망이 나온다. 범용 D램 가격이 시장 예상을 뛰어넘고, 고대역폭메모리(HBM) 출하량도 급증할 것이라는 배경에서다.

3일 키움증권은 이같은 배경에 삼성전자의 목표주가 14만원과 투자의견 '매수'를 유지했다. 전날 종가는 10만3400원이었다.

올해 4분기 예상 실적은 매출 90조5840억원, 영업이익 18조3540억원으로 추정했다. 전 분기 대비 매출은 5%, 영업이익은 51% 급증한 규모다. 컨센서스(시장 전망치)를 크게 웃돌 것으로 내다봤다.

범용 D램 가격이 전 분기 대비 46%가량 급등하며 D램 부문 영업이익률이 53%로 15%포인트 상승하고, 파운드리 부문 영업적자도 4480억원으로 축소될 것으로 예상했다. 스마트폰을 포함한 세트 부문의 계절적 비수기가 예상되지만, DS 부문(반도체) 수익성 개선이 전사 실적 성장을 이끌 것으로 판단했다.

내년 1분기 실적 역시 준수할 것으로 예상된다. 키움증권은 매출 99조4120억원, 영업이익 22조6760억원을 예상했다. 범용 D램 가격이 전 분기 대비 20% 오르고, HBM 출하량도 34%가량 급등할 것으로 추정했기 때문이다. 또한 파운드리 부문의 2나노 수율이 예상보다 빠르게 개선되면 분기 실적이 추가로 상승할 수 있다고 분석했다.

특히 HBM에 주목할 필요가 있다고 강조했다. 내년 ASIC과 엔비디아향 출하량 전망치가 상향조정되면서 주가 상승 모멘텀으로 작동할 것이라는 설명이다. 내년 HBM 출하량이 총 105억기가바이트(Gb)를 기록하며 올해 대비 3배 급증할 것으로 내다봤다. 박유악 키움증권 연구원은 "주가 밸류에이션 역시 D램 3사 중 가장 저평가돼 있다"며 "HBM4 공급 소식과 함께 주가의 차별화된 상승세를 보일 것"이라고 진단했다.





