포항시, 아시아 넘어 국제 기후 외교 무대 新주역 부상

파리협정 10주년 기념 국제회의, 2035 NDC·기후 외교 논의



철강·배터리·수소 기반 활용 포항의 녹색산업 전환 전략 소개

뜨거운 쇳물 대신 차가운 '탄소 중립' 바람을 몰고 온 포항시가 국제 기후 외교 무대를 뜨겁게 달구고 있다.

포항시는 2일 서울 대한상공회의소에서 열린 '제1회 동아시아 기후대회(EACD 2025)'에 참석해 국내외 기후·외교 리더들과 교류하며, 지역 산업의 녹색전환 전략을 국제사회에 공식적으로 소개했다.

제1회 동아시아 기후대화(EACD 2025)에 참석한 이강덕 포항시장(앞줄 왼쪽에서 2번째). 포항시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 기후변화센터가 파리협정 10주년을 기념해 개최한 국제회의로, 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30) 이후 각국이 2035년 국가온실가스감축목표(NDC) 제출을 앞둔 시점에, 글로벌 기후 체제의 향후 이행 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 최재철 기후변화센터 이사장, 필립 베르투 주한프랑스대사, 정기용 외교부 기후변화대사, 싱가포르를 비롯한 주한 외국공관장과 학계·산업계 전문가 등 국내외 고위급 인사가 참석해 파리협정 이행 현황, 향후 기후외교 방향, 비국가행위자(지방정부·기업·시민사회)의 역할을 심도 있게 논의했다.

시는 기후외교 강화, 산업전환 전략, 국제 네트워크 확장을 핵심 과제로 제시하며 참석자들과 심도 있는 의견을 교환했다. 특히 철강·배터리·수소 기반을 활용한 포항의 녹색산업 전환 전략을 소개하고, 실질적 기후 대응을 위해 도시 간 협력과 국제사회 참여 확대가 필요하다고 강조했다.

이어진 고위급 정책대화 세션에서는 파리협정 이행 10년의 성과를 점검하고 글로벌 기후정책 전환 흐름을 공유했으며, 포항의 산업·기후 정책을 국제 파트너십과 연계하는 실행 방안이 논의됐다.

패널토론에 참여한 손영욱 철강산업연구원장은 포항의 산업구조 전환 사례와 녹색혁신 전략을 발표하며 "CCU(탄소포집·활용) 메가프로젝트가 지역 산업 생태계 전환과 글로벌 탄소중립 시장 경쟁력 확보에 핵심 동력이 될 것"이라고 강조하며, 정의로운 전환을 위한 정부 재정 지원 확대와 청년 세대의 의사결정 참여 제도화를 향후 국가·지역 협력 과제로 제안했다.

이강덕 시장은 "이번 동아시아 기후대화는 포항이 추진하는 녹색산업 전환 전략을 국제사회와 공유한 뜻깊은 자리였다"며 "산업·정부·국제기구와의 협력을 강화해 포항을 글로벌 녹색산업 선도 도시로 성장시키겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>