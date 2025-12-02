양산시, '올해의 성적표'… 관리자회의 열고 올해 주요 시정성과 공유

2026년 병오년 사자성어… ‘공재불사(功在不舍)’ 선정



‘도민상생토크·온 골목 온기 페스티벌’ 추진 철저 당부

경남 양산시는 한 해의 굵직한 시정 성과와 향후 과제를 짚으며, 도시의 다음 계단을 어떻게 오를지 차분히 그려냈다.

양산시가 지난 1일 시장 주재로 열린 관리자회의에서 2025년 시정 성과 보고를 받고, 2025년 대외기관 평가와 수상, 주요사업 등 양산시가 한 해 동안 이룬 성과를 공유하는 방식으로 진행됐다.

이날 회의에서 나동연 시장은 "우리 시 인구가 37만명을 넘어 38만명 시대에 들어섰다"며 "40만 자족도시로 안정적으로 도약하고 시민이 머물고 싶어하는 도시가 될 수 있도록 주요사업들의 추진에 만전을 기해주기 바란다"고 강조했다.

나 시장은 오는 4일 도지사를 초청해 시민과 지역 현안을 논의하는 '2025 도민상생토크'와 침체된 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 6일 동부양산, 13일 서부양산에서 각각 개최되는 '온(ON) 골목 온(溫)기 페스티벌' 준비에 철저를 기해달라고 주문했다.

시민의 삶의 질 향상과 연계된 도시재생 분야에 대해 사업 완료 후 사후관리와 지속가능성 확보의 중요성을 강조하며 나 시장은 "유지관리 체계와 수익모델을 포함한 운영·관리 로드맵을 정교하게 마련할 필요가 있는 만큼 지속가능한 로드맵을 마련하라"고 지시했다.

양산시는 2026년 신년 사자성어로 '공재불사(功在不舍)'를 선정했다. 공재불사는 '성공은 중도에 그만두지 않음에 있다'는 뜻의 사자성어로 민선 8기 마지막 해를 앞두고, 중단 없는 시정 추진으로 공재불사의 뜻을 실천하며 확실한 성과를 만들어 내는 한 해가 되기를 기대하는 의미를 담고 있다.

회의를 마무리하며 나 시장은 "2026년은 병오년(丙午年), 붉은 말의 해로 붉은 말의 힘찬 기운에 천성산 일출의 붉은 기운까지 더해져 내년 한 해 큰 도약과 성취가 함께 할 수 있도록 시민들이 체감할 수 있는 더 나은 시정을 펼칠 수 있도록 최선을 다해달라"고 당부했다.





