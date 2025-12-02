본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

이천시, 관고동 공영주차장 조성 착공식 개최

정두환기자

입력2025.12.02 13:18

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지하2~지상2층 4656㎡ 규모…내년 하반기 완공
김경희 시장 "구도심 주차 인프라 지속 확충할 것"

경기도 이천시는 관고동 501-7 일원에 조성하는 '관고동 공영주차장' 착공식을 1일 개최했다고 밝혔다.

이천시가 1일 개최한 관고동 공영주차장 조성 착공식에서 참석자들이 기념삽을 뜨고 있다. 이천시 제공

이천시가 1일 개최한 관고동 공영주차장 조성 착공식에서 참석자들이 기념삽을 뜨고 있다. 이천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 착공한 공영주차장은 지하 2층~지상 2층 연면적 4656㎡ 규모다. 주차장은 지하 1층부터 지상 2층까지 4단으로 구성된 184면 규모의 주차전용타워로 건립된다. 2026년 하반기 완공 예정이다.



사업 대상지는 관고동과 중리동 경계부에 위치한 주거 밀집 지역이다. 이 일대는 노후 건축물이 많아 주차 공간이 부족한 반면 자가용 이용률이 높아 만성적인 주차공간 부족을 겪어온 곳이다.

시는 이번 사업 외에도 증포동, 창전동, 갈산동, 중리천로, 부발읍 아미권역 등 지역별 여건에 따라 주차장 확충을 단계적으로 추진 중이다.


특히 시는 주차장 확보를 위해 다양한 사업 방식을 도입하고 있다. 지난 7월에는 마장면 마장택지지구 내 유휴부지를 활용해 총 90면 규모의 공공개방주차장을 2곳 조성했다. 이어 8월에는 국가철도공단 소유 철도부지를 활용해 부발역 임시공영주차장을 200면에서 472면으로 확장했으며, 9월에는 창전동에서 이천농협과의 업무협약을 통해 총 74면 규모의 임시공영주차장을 조성해 운영 중이다.


김경희 이천시장은 "시내 곳곳에 부족한 주차 인프라 확충을 위한 다양한 방안을 지속해서 추진해 나가겠다"며 "시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 주차 정책을 통해 쾌적한 도시환경을 조성할 것"이라고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하는 핵심 스펙은 "이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

쿠팡 탈퇴 왜 이리 복잡해?…"산 넘고 물 건너 바다 건너야" 분통

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

두번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

올 수능, 가채점 분석하니…최상위권은 '영어'가 변수

새로운 이슈 보기