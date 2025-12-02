본문 바로가기
SK에코플랜트, 반도체 소재 자회사 4곳 편입 완료…AI 중심 성장 가속화

이정윤기자

입력2025.12.02 09:45

시계아이콘00분 36초 소요
SK에코플랜트 자회사로 편입이 완료된 SK머티리얼즈퍼포먼스 포토소재 사업 연구실 전경. SK에코플랜트

SK에코플랜트 자회사로 편입이 완료된 SK머티리얼즈퍼포먼스 포토소재 사업 연구실 전경. SK에코플랜트

SK에코플랜트가 그룹 반도체 소재 관련 자회사를 신규 편입하며 반도체·인공지능(AI) 중심의 성장 전략을 가속화하고 있다.


SK에코플랜트는 SK㈜머티리얼즈 산하 4개 소재 자회사인 SK트리켐, SK레조낙, SK머티리얼즈제이엔씨, SK머티리얼즈퍼포먼스를 자회사로 편입한다고 2일 밝혔다. SK㈜머티리얼즈는 SK에코플랜트 머티리얼즈로 이름을 바꾼다.

이번 편입으로 SK에코플랜트는 반도체 소재부터 인프라까지 아우르는 밸류체인을 확보했다. 신규 편입 자회사 4곳은 포토·식각가스·증착·금속배선·패키징 등 반도체 제조 전 과정과 OLED 증착 등 디스플레이 주요 공정에 필요한 첨단 소재를 생산한다. 새로 편입되는 4개 기업의 지난해 합산 매출액은 약 3500억원으로 파악된다.


앞으로 각 자회사는 제품 개발 속도와 품질 경쟁력을 높이고 공급망 관리(SCM) 효율성을 강화할 계획이다. 고대역폭메모리(HBM) 및 차세대 반도체 핵심 공정의 신규 소재 포트폴리오 확대도 추진한다. 소재 기술력과 SK에코플랜트의 하이테크 인프라 구축 경험을 결합한 공정별 최적 솔루션 제공도 가능할 전망이다.


SK에코플랜트는 AI 인프라 영역에서도 국내 최초 AI 데이터센터인 'SK AI 데이터센터 울산' 구축에 참여하며 신성장 동력을 확보하고 있다.

SK에코플랜트 관계자는 "반도체 소재 부문 자회사 편입은 안정적이고 지속가능한 성장을 위한 의미 있는 전환점"이라며 "각 사의 기술력과 노하우를 집약해 글로벌 시장에서 차별화된 첨단산업 종합 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
