내년 서울의 색은?…아침해에서 추출한 '모닝옐로우'

내년 서울을 대표할 '서울색'으로 아침해를 담은 노란 빛인 '모닝옐로우(Morning Yellow)'가 선정됐다. 지난해 스카이코랄, 올해 그린오로라에 이은 세 번째 서울색이다.

서울시는 '2026년 서울색'으로 모닝옐로우를 선정했다고 2일 밝혔다. 모닝옐로우는 매일 아침 서울 시민의 하루를 여는 아침해에서 추출했다. 매일 아침 시민들이 맞이하는 아침해의 노란빛으로 시민들이 바라는 무탈하고 맑은 하루의 활력을 담았다는 설명이다.

시는 서울색에 시민 일상을 반영하기 위해 지난해 사회·기후·라이프스타일 변화를 빅데이터로 분석해 올 한해 키워드를 도출했다. 분석 결과 올해는 잦은 비, 가을 장마 등 이상기후와 디지털 홍수 속 피로감, 사회적 불확실성 등 잦은 변화가 두드러진 해로 시민들은 '무탈한 일상'과 '내면의 안정'을 바라는 것으로 나타났다.

서울시민 1416명을 대상으로 한 설문조사에서도 내년 서울색에 담고 싶은 가치 1위로 '활력'이 선정됐다. 시는 "모닝옐로우에는 이러한 시민들의 바람, '무탈한 하루를 여는 맑고 편안한 순간', '오늘은 맑았으면 해'를 담았다"고 설명했다.

특히 모닝옐로우는 시민들이 직접 촬영하고 온라인 등에 공유한 '서울의 아침 해' 이미지 3000여건을 수집해 추출했다. 시민이 직접 바라보는 아침해의 색감을 국가기술표준원(KSCA) 기준으로 분석해 안정감과 활력을 동시에 담을 수 있는 색군을 최종 도출했다.

모닝옐로우는 이날부터 서울시청, 남산 서울타워, DDP, 롯데월드타워, 광화문광장, 세종문화회관 등 주요 명소에서 첫선을 보인다. 이 외에도 서울색 페인트와 모닝옐로우를 적용한 각종 굿즈, 생활 아이템 등으로 시민 접점을 넓혀 나갈 예정이다.

오세훈 서울시장은 "남산의 해돋이를 그린 겸재 정선의 '목멱조돈(木覓朝暾)'처럼 서울의 아침은 도시의 시작과 희망을 상징하고 있다"며 "역사적 모티브를 시민의 감성과 현재의 도시 상황에 맞춰 재해석한 모닝옐로우가 색을 넘어 시민의 하루에 평온한 활력과 희망을 전하고,도시의 매력을 높이는 역할을 하도록 널리 확산하겠다"고 말했다.





