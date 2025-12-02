본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

내년 서울의 색은?…아침해에서 추출한 '모닝옐로우'

김영원기자

입력2025.12.02 10:00

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시민이 찍은 아침해 이미지에서 추출
"시민들의 바람 '무탈한 일상' 담아"
시청·남산·DDP 등 명소에서 선보여

내년 서울을 대표할 '서울색'으로 아침해를 담은 노란 빛인 '모닝옐로우(Morning Yellow)'가 선정됐다. 지난해 스카이코랄, 올해 그린오로라에 이은 세 번째 서울색이다.


서울시는 '2026년 서울색'으로 모닝옐로우를 선정했다고 2일 밝혔다. 모닝옐로우는 매일 아침 서울 시민의 하루를 여는 아침해에서 추출했다. 매일 아침 시민들이 맞이하는 아침해의 노란빛으로 시민들이 바라는 무탈하고 맑은 하루의 활력을 담았다는 설명이다.

내년 서울의 색은?…아침해에서 추출한 '모닝옐로우'
AD
원본보기 아이콘

시는 서울색에 시민 일상을 반영하기 위해 지난해 사회·기후·라이프스타일 변화를 빅데이터로 분석해 올 한해 키워드를 도출했다. 분석 결과 올해는 잦은 비, 가을 장마 등 이상기후와 디지털 홍수 속 피로감, 사회적 불확실성 등 잦은 변화가 두드러진 해로 시민들은 '무탈한 일상'과 '내면의 안정'을 바라는 것으로 나타났다.


서울시민 1416명을 대상으로 한 설문조사에서도 내년 서울색에 담고 싶은 가치 1위로 '활력'이 선정됐다. 시는 "모닝옐로우에는 이러한 시민들의 바람, '무탈한 하루를 여는 맑고 편안한 순간', '오늘은 맑았으면 해'를 담았다"고 설명했다.


특히 모닝옐로우는 시민들이 직접 촬영하고 온라인 등에 공유한 '서울의 아침 해' 이미지 3000여건을 수집해 추출했다. 시민이 직접 바라보는 아침해의 색감을 국가기술표준원(KSCA) 기준으로 분석해 안정감과 활력을 동시에 담을 수 있는 색군을 최종 도출했다.

모닝옐로우는 이날부터 서울시청, 남산 서울타워, DDP, 롯데월드타워, 광화문광장, 세종문화회관 등 주요 명소에서 첫선을 보인다. 이 외에도 서울색 페인트와 모닝옐로우를 적용한 각종 굿즈, 생활 아이템 등으로 시민 접점을 넓혀 나갈 예정이다.


오세훈 서울시장은 "남산의 해돋이를 그린 겸재 정선의 '목멱조돈(木覓朝暾)'처럼 서울의 아침은 도시의 시작과 희망을 상징하고 있다"며 "역사적 모티브를 시민의 감성과 현재의 도시 상황에 맞춰 재해석한 모닝옐로우가 색을 넘어 시민의 하루에 평온한 활력과 희망을 전하고,도시의 매력을 높이는 역할을 하도록 널리 확산하겠다"고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 [부업의 함정]⑤ "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

"제발 그러지 마세요" 스타벅스서 치킨에 소주 먹은 中 관광객들

한국 군복·경찰복 입은 중국인들…"기이한 코스프레 그만둬야"

"대통령에 충성심 매우 강해"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

캐나다 원유 파이프라인이 아시아 유가 떨어뜨리는 이유는

새로운 이슈 보기