본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

감사원, 대왕고래 관련 석유공사 감사 착수

호남취재본부 허선식기자

입력2025.12.02 12:37

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'산업부' 국회 공익감사청구 자료요구 제출 거부
권향엽 "감사원, 윤석열발 '대왕사기' 규명해야"

감사원이 한국석유공사(이하 석유공사)의 '대왕고래' 의혹에 대한 감사에 착수한 것으로 드러났다.


산업통상자원중소벤처기업위원회(이하 산중위) 권향엽 의원이 감사원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 감사원은 11월 27일부터 12월 19일까지 총 23일간 석유공사의 동해 심해 가스전 시추사업 전반에 대해 실지감사를 실시한다. 이는 산업통상부(이하 산업부)가 지난 10월 23일 접수한 공익감사 청구에 따른 것이다. 앞서 산업부 김정관 장관은 10월 15일 "석유공사에 대한 감사원 공익감사를 청구하도록 지시했다"고 밝힌 바 있다.

권향엽 더불어민주당 의원.

권향엽 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

감사원은 석유공사의 울릉분지 기술평가 용역 관련 액트지오社 선정 과정 및 기준, 석유공사의 한국지질자원연구원 동해 탐사시추 지진 안전성 검토 연구 취소 경과, 대왕고래 담당팀 및 임원에 대한 최상위급 성과평가 및 담당 임원의 부사장 승진 등을 집중 점검할 것으로 알려졌다.

한편 권향엽 의원은 산업부에 공익감사청구서를 자료요구를 했으나, 산업부는 정보공개법을 이유로 '감사 업무의 공정한 수행을 저해한다'며 자료제출을 거부하고 있다. 그러나 지난 10월 24일 산업부 대상 국정감사에서 산중위 이종배 의원은 "국정감사에서 문제 제기된 것을 감사원에 감사 의뢰하는 것은 우리 위원회에서 결정할 사항"이라며 "감사요청서 원문을 제출해달라"고 요구했다.


이에 김정관 장관은 "네"라고 답변한 바 있다. 국회증언감정법에 따르면 국정감사의 자료요구는 '이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 다른 법률에도 불구하고 누구든지 따라야 한다'고 규정하고 있어 정보공개법을 근거로 자료제출을 거부하는 것은 법률 위반에 해당한다.


권향엽 의원은 "감사원은 윤석열발 '대왕사기'의 실체를 한 점 의혹 없이 명명백백히 규명해야 한다"며 "산업부의 감사원 감사 청구가 석유공사에 대한 꼬리자르기는 아닌지도 끝까지 확인해야 할 사안"이라고 강조했다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하는 핵심 스펙은 "이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

다들 인구 줄어 난리인데…10년마다 10만명, 벌써 40만 도시된 '이곳'

"여기가 아니었네"…하루아침에 사라진 감귤 3톤 알고보니

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

홈플러스, 폐점보류 15개 점포 중 5개 점포 영업 중단 검토

새로운 이슈 보기