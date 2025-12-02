"전기차 모터 성능·친환경성 높인다"…현대모비스, 신소재 개발 성과 공개

구동모터 성능 높이는 신소재 필름

목재 가공 친환경 바이오 소재 업계 최초 적용

기능성 신소재 개발에 AI 적용 확대

현대모비스가 신소재 연구개발 성과를 내며 기술 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다. 고성능·고효율 신소재 적용을 통해 제품 완성도를 높이는 것은 물론, 강화되는 글로벌 환경 규제에 대한 대응력도 확보할 수 있을 것으로 보인다.

2일 현대모비스는 전기차 구동모터 출력을 향상시키는 신소재 필름과 목재 기반의 플라스틱 대체 친환경 소재 등 신소재 분야에서의 다양한 연구개발 성과를 소개했다. 현대모비스는 인공지능으로 가상의 환경을 모사하거나 신소재 물성(物性)을 탐색하는 연구 기법도 함께 공개했다.

우선 현대모비스는 전기차 구동모터의 출력을 높일 수 있는 '폴리에테르에테르케톤(PEEK)' 필름 개발 성공 사례를 소개했다. 이 필름은 전기모터 내부에 촘촘히 감은 구리선(코일)을 감싸 비정상적인 전류의 흐름이나 발열을 차단하는 기능을 수행한다.

기존에는 '아라미드'라는 합성섬유를 사용했지만, 신소재를 적용하면 코일의 점적률과 열효율이 개선돼 모터의 출력이 향상된다. 이 필름은 기존 소재보다 표면이 균질해 코일 삽입 과정에서 마찰이 줄어 공정 효율도 개선된다. 현대모비스는 180도 이상의 고열에도 견딜 수 있도록 내구성을 확보했다.

현대모비스는 신소재 '맥신(MXene)'을 적용한 전자파 차단 흡수재 개발에서도 성과를 거뒀다. 맥신은 전기전도성이 높은 나노물질로 '꿈의 신소재'로 불린다. 현대모비스는 전장부품의 고주파·고집적화·고전력화 트렌드에 따라 미래 유망 소재인 맥신을 자동차부품에 선제 도입한다는 방침이다.

지속가능한 친환경 소재 개발도 현대모비스가 공을 들이는 분야다. 주요 국가들이 친환경 소재 사용을 법제화하고 있으며, 유럽연합은 2030년부터 신차에 들어가는 플라스틱의 25%를 재생 플라스틱으로 사용할 것을 의무화했다.

현대모비스는 목재를 가공한 '리그노셀룰로스'라는 바이오 소재를 업계 최초로 적용할 방침이다. 목재를 분쇄해 물리화학적 처리를 거쳐 특정 성분만 추출하는 방식이다. 이후 다른 재료와 혼합해 범퍼커버와 같은 플라스틱 부품이나 고무제품을 만들 수 있다. 현대모비스는 리그노셀룰로스를 개발로 제품 경량화를 실현하고, 8건의 특허를 출원했다.

현대모비스는 기능성 신소재 개발에 인공지능(AI) 활용을 확대하고 있다. 가상의 연구개발 환경을 구축하면 재료의 내구성이나 강도, 변형 등을 쉽게 예측할 수 있다는 장점에서다.

이러한 일환으로 현대모비스는 전기가 통하는 고무를 활용한 기능성 신소재를 개발하고 있다. AI가 어느 지점에 어떤 압력으로 눌리는지 예측 분석하는 기술이다. 향후 충돌사고를 대비한 에어백의 충격 감지센서나 차량 내부의 탑승객 감지시스템, 각종 조작계 버튼 등의 용도로 발전시킨다는 방침이다.

이 밖에도 장기간 외부 환경에 노출되는 부품의 부식이나 노화를 예측하고, 복잡한 고분자 물질의 특성을 탐색하는 재료 연구분야에 AI를 도입해 신소재 개발에 앞장서고 있다.

현대모비스는 "원천기술인 신소재 분야에서의 연구개발 성과는 제품경쟁력 강화와 원자재 수급난 해소에도 기여하고 특히 친환경 소재를 적용한 핵심부품은 글로벌 수주에도 긍정적인 영향을 미친다"고 설명했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



