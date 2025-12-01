시민 사랑, 지역에 환원… BNK부산은행, 구세군 자선냄비 시종식 참석

1일 롯데백화점 부산본점앞서 성금 전달



"나눔문화 확산 참여, 사회적 책임 실천"

BNK부산은행(은행장 방성빈)이 1일 롯데백화점 부산본점 정문 앞 광장에서 열린 '2025년 구세군 자선냄비 시종식'에 참석해 성금을 전했다.

이날 행사는 구세군 경남지방본영이 주최했다. 박형준 부산시장, 김석준 부산시교육감, 양재생 부산상공회의소장, 부산은행 손대진 부산영업그룹장 등 80여명이 연말 이웃돕기 모금의 시작을 함께했다.

시종식에서 자선냄비 시종 선언과 함께 타종 및 성금 기탁을 진행했다. 구세군 자선냄비 모금은 12월 한달간 부산역·서면역 등 지역 주요 거점에서 운영된다. 모금된 성금은 지역 소외계층의 기초 생계비 지원과 지역사회 복지사업 지원 등에 사용될 예정이다.

부산은행은 2010년 이후 구세군 자선냄비 모금에 꾸준히 참여해 누적 4800만원을 기부했다. 지역에서 얻은 이익을 지역사회에 환원한다는 원칙으로 다양한 나눔 활동을 지속하고 있다.

부산은행 손대진 부산영업그룹장은 "자선냄비를 통한 따뜻한 정성이 어려운 이웃들에게 전달되길 바란다"며 "지역 대표 금융기관으로 기부와 나눔 실천에 앞장서겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



