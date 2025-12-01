본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

시민 사랑, 지역에 환원… BNK부산은행, 구세군 자선냄비 시종식 참석

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.01 15:05

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1일 롯데백화점 부산본점앞서 성금 전달

"나눔문화 확산 참여, 사회적 책임 실천"

BNK부산은행(은행장 방성빈)이 1일 롯데백화점 부산본점 정문 앞 광장에서 열린 '2025년 구세군 자선냄비 시종식'에 참석해 성금을 전했다.


이날 행사는 구세군 경남지방본영이 주최했다. 박형준 부산시장, 김석준 부산시교육감, 양재생 부산상공회의소장, 부산은행 손대진 부산영업그룹장 등 80여명이 연말 이웃돕기 모금의 시작을 함께했다.

시종식에서 자선냄비 시종 선언과 함께 타종 및 성금 기탁을 진행했다. 구세군 자선냄비 모금은 12월 한달간 부산역·서면역 등 지역 주요 거점에서 운영된다. 모금된 성금은 지역 소외계층의 기초 생계비 지원과 지역사회 복지사업 지원 등에 사용될 예정이다.


부산은행은 2010년 이후 구세군 자선냄비 모금에 꾸준히 참여해 누적 4800만원을 기부했다. 지역에서 얻은 이익을 지역사회에 환원한다는 원칙으로 다양한 나눔 활동을 지속하고 있다.


부산은행 손대진 부산영업그룹장은 "자선냄비를 통한 따뜻한 정성이 어려운 이웃들에게 전달되길 바란다"며 "지역 대표 금융기관으로 기부와 나눔 실천에 앞장서겠다"고 말했다.

BNK부산은행이 ‘2025년 구세군 자선냄비 시종식’에 참여해 타종을 진행하고 있다.

BNK부산은행이 ‘2025년 구세군 자선냄비 시종식’에 참여해 타종을 진행하고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

새로운 이슈 보기