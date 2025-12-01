“희망가득, 함께 일어서는 청송”… 윤경희 청송군수, 내년도 비전 제시

윤경희 경북 청송군수는 12월 1일 열린 제285회 청송군의회 정례회 시정연설에서 2026년도 군정 운영 방향을 발표하며, 산불 피해의 아픔을 딛고 '희망가득, 함께 일어서는 청송'을 향한 새로운 도약을 약속했다.

윤 군수는 "올해 3월 발생한 초대형 산불로 주택과 농작물 등 생활 기반 전반에 전례 없는 피해가 발생한 만큼, 피해 주민의 생활 회복을 최우선 과제로 삼겠다"며 청송읍 부곡리 일원에 455억원 규모의 '산불피해지역 특별재생사업'을 추진해 기반시설과 생활편의시설을 새롭게 정비하겠다고 전했다.

또 달기약수터 상권 재창조, 시량초 폐교 힐링치유센터 조성, 청송 아웃도어 골프연습장 조성 등 지역 활력 회복을 위한 다양한 계획도 제시했다.

농업 분야에서는 기후위기에 대응해 스마트하우스·초밀식 다축재배 기술을 확대 보급하고, 황금사과연구단지를 중심으로 과학영농 기반을 강화한다. 온라인 경매시스템 활성화를 통한 유통 효율 제고, 포장재·택배비 지원을 통한 농가 소득 향상도 추진하며, 청년농업인 정착 지원과 외국인 계절근로자 확대 등 농촌 인력난 해소 정책도 적극적으로 펼칠 계획이다.

복지 분야는 초고령사회에 대응한 경로당 환경개선, 행복밥상 사업, 노인일자리 확대 등 어르신 복지 향상에 중점을 둔다. 방문건강관리, 출산·육아 통합지원, 아동·청소년 체험프로그램 확대 등 생애주기별 맞춤 복지도 강화한다. 특히 '8282 민원처리기동반'을 운영해 위기가구를 신속하게 발굴하고, 촘촘한 복지 안전망을 구축한다.

지역경제 부문에서는 청송사랑화폐를 통한 지역 소비 선순환 구조 강화, 월막리·진안리 공공임대주택 조성으로 청년·근로자의 정주 기반 마련 등 지역 활력 제고에 나선다. 윤 군수는 AI역노화연구센터 설립과 지역 농산물 기반 역노화 산업 육성을 통해 "청년이 돌아오는 미래산업도시로 도약하겠다."고 강조했다.

문화·관광 분야에서는 50만명 이상이 방문한 청송사과축제를 글로벌 축제로 발전시키고, 구 주왕산초등학교 부지에 사과테마 이색숙박단지를 조성해 체류형 관광을 확대한다. 또 '백자의 숲'과 세계지질공원 관광자원을 연계해 차별화된 관광 콘텐츠 개발에도 나선다.

도시·정주환경 개선을 위해 덕리 농촌공간정비사업(180억원), 농촌협약(340억원), 풍수해생활권 정비사업(460억원) 등 대규모 공공사업을 추진해 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성한다. 취약지역 생활여건 개선과 전선 지중화 사업도 지속적으로 이어갈 계획이다.

2026년도 예산안은 총 5450억원으로 전년 대비 464억원(9.3%) 증가했다.

윤 군수는 "예산은 단순한 숫자가 아니라 군민과의 약속이자 미래를 위한 실천 계획"이라며 "군민 행복과 지역의 새로운 도약을 위해 재정을 전략적으로 운용하겠다"고 말했다.





