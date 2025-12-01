포항, 'K-동물약' 메카 뜬다… 농식품부 그린바이오 육성지구 선정

경북 3개 특화분야 연계, 포항 돋보여… 글로벌 바이오 거점 도약



동물용의약품 산업 협력 기반… K-동물용의약품 허브 도약 박차

쇠를 다루던 도시가 이제 생명을 다루는 도시로 변신한다.

포항시는 1일 농림축산식품부가 주관하는 '그린바이오산업 육성지구' 공모에 최종 선정되면서 지난해 바이오특화단지 지정에 이어 지역 바이오산업 성장에 중요한 발판을 마련하게 됐다.

포항시 ‘그린바이오산업 육성지구’ 공모 선정. 포항시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 선정된 육성지구는 남구 지곡 R＆D 밸리로 구성된 포항강소연구개발특구와 북구 흥해읍 이인리 일원의 포항융합기술산업지구다.

포항시는 포스텍, 한동대 등 지역의 우수한 교육기관과 그린바이오 산업 거점기관인 그린백신실증지원센터와 그린백신 분야 선도적 기술을 보유한 지역 유망 그린바이오 기업의 역량을 한데 모아 그린바이오산업 육성지구 지정에 총력을 다해왔다.

이번 그린바이오산업 육성지구 지정으로 ▲농식품부 그린바이오산업 관련 국비 인프라 공모사업 참가 자격 부여 ▲그린바이오 기업지원사업 평가 시 육성지구 내 입주기업 가점 부여 ▲전략시설 지정지역 중심 공모 등의 혜택을 받게 되며, 이를 토대로 포항시는 신성장사업인 그린바이오산업을 이끌어갈 대표 도시로 자리매김하기 위해 연구개발, 기업지원 등을 강화해 나갈 계획이다.

현재 포항에는 그린바이오 벤처 창업보육 거점인 그린바이오 벤처 캠퍼스, 동물용 의약품 생산지원 시설인 그린백신실증지원센터, 동물용의약품 신약후보 물질 발굴을 위한 그린바이오소재 첨단분석시스템, 그린바이오의약품 소재 대량생산을 위한 동물용 그린바이오의약품 산업화 거점 등 다양한 바이오 기반시설이 조성되고 있다.

시는 이러한 기반을 적극 활용한 산·학·연 협력체계 구축을 통해 전주기 산업 생태계 완성 및 국가 그린바이오산업을 선도하는 데 힘을 쏟을 방침이다.

이강덕 시장은 "포항의 새로운 발전과 도약에 그린바이오 산업이 핵심적인 역할을 할 수 있도록 지역 그린바이오 기업의 성장과 일자리 확대를 뒷받침하겠다"며 "거점기관 간 협력체계를 강화해 포항이 K-동물용의약품 산업의 허브로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

올해 공모에는 경북을 포함한 11개 광역시·도가 참여했다. 최종 7개 지역이 선정됐으며 경북은 포항의 동물용의약품, 상주·예천의 곤충, 안동·상주·의성의 천연물 등 3개 특화 분야 간 연계를 통한 그린바이오산업 글로벌 거점 도약을 목표로 공모에 참여했다.

그중에서도 포항은 국내 유일·최대 규모의 식물백신 인프라와 지역의 강한 기술집약형 기업 생태계가 높게 평가돼, 향후 국가 동물용 의약품 산업의 허브도시로 성장할 잠재력이 가장 큰 지역으로 주목받고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>