경찰, '장경태 성추행 의혹' 영상 확보…동석자 조사 예정

경찰은 1일 장경태 더불어민주당 의원의 성추행 의혹과 관련한 영상을 확보해 분석 중이라고 밝혔다.

서울경찰청 관계자는 이날 정례 기자간담회에서 "촬영자가 제출한 식당 내부 영상을 일부 확보했다"며 "추가 자료를 확보하는 중"이라고 말했다.

서울청 여성청소년범죄수사계는 서울 여의도의 한 식당에서 장 의원에게 성추행을 당했다는 고소장을 접수해 수사 중이다. 장 의원은 당시 한 국회의원실 소속 보좌진의 저녁 회식 자리에 동석한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "동석자 조사를 조율하고 있다"며 고소인 조사는 아직 이뤄지지 않았다고 밝혔다. 고소인 조사 일정에 대해서는 "말하기 어려운 단계"라고 했다.

장 의원은 지난달 30일 성추행 의혹을 부인하며 고소인을 무고죄로 고소하겠다 밝혔지만 아직까지 고소장은 접수되지 않은 상태다.





