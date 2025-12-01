본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

BC카드, 외국인 선불카드 '콘다' 카드 첫선

문채석기자

입력2025.12.01 08:38

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

여권만으로 키오스크서 즉시발급 가능

BC카드는 종합결제서비스기업 다날 과 외국인이 즉시 발급받아 사용 가능한 전용 선불카드인 'K.ONDA(콘다)'를 출시했다고 1일 밝혔다.


BC카드, 외국인 선불카드 '콘다' 카드 첫선
AD
원본보기 아이콘

최근 방한 외국인 및 유학생 수가 5년간 꾸준히 증가세를 보였다. 정부도 'K-관광혁신 3대 전략' 등 각종 정책을 통해 외국인 관광객 소비 활성화와 결제 인프라 강화에 힘을 쏟고 있다.

BC카드와 다날은 실수요 외국인들을 위한 즉발급 솔루션 콘다를 선보였다. 금융위원회 유권해석(금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 시행령)으로 외국인등록증 없이 여권만으로 선불카드 실명 인증·발급이 가능해졌기 때문이다.


상품은 BC카드의 350만여 온·오프라인 가맹점에서 편리하게 사용하는 것은 물론 교통카드·자동현금입출입기(ATM) 출금 기능도 탑재해 단기 여행객은 물론 유학생·근로자 등 중장기 체류 외국인의 결제 편의성을 크게 높일 수 있게 됐다.


특히 장기 체류 고객 대상으로 기존 100만원 충전 한도를 심사 등을 거쳐 최대 200만원까지 확대했다.

올해 안에 주요 관광지에 치한 키오스크 또는 다날 앱을 통해발급 받을 수 있도록 서비스를 오픈할 예정이다. 향후 외국인 유학생이 많은 대학에서도 이용할 수 있도록 발급 인프라를 확대할 예정이다.


김호정 BC카드 상무는 "콘다는 외국인 고객 국내결제·생활편의를 대폭 높인 맞춤형 서비스"라며 "앞으로도 외국인 친화형 결제 인프라를 강화해나갈 것"이라고 말했다.


양사는 콘다를 글로벌 간편결제 서비스와 연동할 예정이다. 이달 중 외국인 유학생 및 글로벌 크리에이터 등을 대상으로 콘다 체험단을 모집할 계획이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러다 밥상에서 사라지겠네"…서민 '울상' 만드는 '피시플레이션'

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

괴물의 얼굴을 외면할 수 없게 만드는 힘

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

팍팍한 삶, 이름도 '팍팍'…음식물 쓰레기 깨끗이 씻어 먹는 '이 나라' 빈민가

홍콩 당국 "아파트 화재참사 사망자 146명으로 증가"

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 진행…정부는 반대

새로운 이슈 보기