다른 공포 공존하는 '안성 청원사 대웅전', 보물 된다

고려 말에서 조선 초기로 이어지는 건축형식 변화를 보여주는 '안성 청원사 대웅전'이 보물로 지정된다. 국가유산청은 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화유산위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정한다고 1일 밝혔다.

안성 청원사 대웅전은 정확한 창건 연대가 알려지지 않았다. 다만 1854년 상량문에 공사 기록이 남아 있어 그 이전에 지어진 건물임이 확인된다. 포작 기법, 공포 구성 등 양식으로 볼 때 조선 전기로 추정되며, 수종 분석과 연륜 연대 조사 결과 주요 부재는 15세기 목재로 밝혀졌다.

구조는 정면·측면 세 칸의 맞배지붕이다. 하나의 건물 안에 서로 다른 공포 형식이 공존한다. 전면에는 기둥머리와 기둥 사이에 공포를 두는 다포계 양식을, 후면에는 돌출된 부재(출목)와 날개형 장식(익공)을 결합한 출목·익공계를 적용했다.

국가유산청은 "임진왜란 이전에 건립돼 원형을 유지한 사례가 드물다는 점, 16세기 건축 의장과 구조가 한 건물 안에 남아 있다는 점, 고려 주심포가 조선 익공으로 바뀌는 과도기를 보여준다는 점에서 학술·예술적 가치가 크다"고 평가했다.





