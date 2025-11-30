배경훈 부총리 "쿠팡 사칭 주의…개인정보 유출 2차피해 방지 총력"

정부, 긴급 관계장관회의 열고 수습 방안 논의

민관합동조사단 조사 착수…박대준 대표 사과

정부는 30일 정부서울청사에서 긴급 관계장관회의를 열고 쿠팡 침해사고 및 개인정보 사태와 관련해 사고 수습 방안을 논의했다.

이날 회의는 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 주재했으며, 윤창렬 국무조정실장과 송경희 개인정보보호위원장, 유재성 경찰청장 직무대행 등이 참석했다.

과기정통부는 "지난 19~20일 쿠팡으로부터 침해사고 신고와 개인정보 유출 신고를 받은 이후 현장 조사를 진행 중"이라며 "조사 과정에서 공격자가 쿠팡 서버의 인증 취약점을 악용해 정상적인 로그인 없이 3000만개 이상 고객 계정의 고객명, 이메일, 배송지 전화번호와 주소를 유출한 사실을 확인했다"고 밝혔다.

정부는 이날부터 민관합동조사단을 가동하고 있다. 특히 개인정보위는 쿠팡이 개인정보 보호와 관련한 안전조치 의무(접근 통제, 접근 권한 관리, 암호화 등)를 위반했는지 여부도 집중 조사 중이다. 또 정부는 이번 사고를 악용한 피싱·스미싱 공격을 통해 개인정보 및 금전 탈취 등 2차 피해가 발생하지 않도록 전날 대국민 보안 공지를 진행했다. 향후 3개월을 '인터넷상 (다크웹 포함) 개인정보 유노출 및 불법유통 모니터링 강화 기간'으로 운영하기로 했다.

배 부총리는 "쿠팡을 사칭하는 전화나 문자 등에 각별히 주의해 2차 피해가 일어나지 않도록 당부드린다"며 "이번 사고로 인한 국민 여러분의 불편과 심려를 해소할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편, 이날 회의에 참석한 박대준 쿠팡 대표는 "쿠팡 고객과 국민에게 심려를 끼쳐드려 너무 죄송하고 사과드린다"고 고개를 숙였다. 이어 "(정부 민관합동조사단) 조사에 최대한 협조해 사태가 빠르게 진정되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



